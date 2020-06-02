أخبار الفن .. وفاة الفنان علي عبد الرحيم .. أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد تنمر رواد السوشيال ميديا عليها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.





الموت يفجع الفنانة كارمن سليمان





نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة عبر حسابها الشخصي علي موقع "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري".

عمرو محمود ياسين يصحح خطأ لجمهوره بخصوص تاريخ ميلاد والده





صحح عمرو محمود ياسين معلومة بشأن عيد ميلاد والده.

سامبو فى شمس الزناتى..وفاة الفنان علي عبد الرحيم

أعلن الفنان أحمد وفيق عن وفاة الفنان علي عبد الرحيم عبر صفحته على فيسبوك وكتب: "البقاء والدوام لله.. رحل عنا الفنان علي عبد الرحيم .. الله يرحمك يا طيب".

وفاة والد الفنان محمد نور





نشر الفنان محمد نور صورة برفقة والده عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" .

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد تنمر رواد السوشيال ميديا عليها

ردت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان على تنمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد صور زفافها.