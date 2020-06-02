بنزيما: سنقاتل حتى النهاية عند استئناف الدوري الإسباني

أبدى الدولي الفرنسي كريم بنزيما مُهاجم ريال مدريد ، تحمسه لاستئناف مباريات الدوري الإسباني، بعدما توقفت المسابقة بسبب وباء فيروس كورونا "كوفيد 19".









رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، أعلنت مواعيد المباراتان القادمتان لـ ريال مدريد في الدوري، حيث سيواجه النادي الملكي، نظيره إيبار في الجولة الـ28، ثم يستضيف فالنسيا بالجولة الـ29.





وقال بنزيما في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحن نرغب حقًا العودة إلى المُنافسة والفوز بالمُباريات، ومباراتنا الأولى ضد إيبار في ملعبنا، ستكون مباراة مهمة جدًا وسنقاتل ونقدم كل ما لدينا حتى النهاية".





وأضاف: "اللعب خلف أبواب مُغلقة سيكون مختلفًا، نحن بحاجة دائمًا إلى المشجعين لكني آمل أن يدعمونا جميعًا أمام التلفاز".





وواصل: "نحن نعلم أننا يجب أن نفوز في المباريات، لأنها مهمة جدًا لنا وللنادي".



