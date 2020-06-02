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رياضة

بنزيما: سنقاتل حتى النهاية عند استئناف الدوري الإسباني

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:34 م
كريم بنزيما
كريم بنزيما
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محمد رشاد
أبدى الدولي الفرنسي كريم بنزيما مُهاجم ريال مدريد، تحمسه لاستئناف مباريات الدوري الإسباني، بعدما توقفت المسابقة بسبب وباء فيروس كورونا "كوفيد 19".


رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، أعلنت مواعيد المباراتان القادمتان لـ ريال مدريد في الدوري، حيث سيواجه النادي الملكي، نظيره إيبار في الجولة الـ28، ثم يستضيف فالنسيا بالجولة الـ29.

وقال بنزيما في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحن نرغب حقًا العودة إلى المُنافسة والفوز بالمُباريات، ومباراتنا الأولى ضد إيبار في ملعبنا، ستكون مباراة مهمة جدًا وسنقاتل ونقدم كل ما لدينا حتى النهاية".

وأضاف: "اللعب خلف أبواب مُغلقة سيكون مختلفًا، نحن بحاجة دائمًا إلى المشجعين لكني آمل أن يدعمونا جميعًا أمام التلفاز".

وواصل: "نحن نعلم أننا يجب أن نفوز في المباريات، لأنها مهمة جدًا لنا وللنادي".

وعن رسالة زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي لهم في التدريبات: "رسالة زيزو لنا هي الاستمتاع بلعب كرة القدم، اليوم تدربنا أكثر من الأسبوع الماضي، وكانت هُناك تدريبات بدنية أكثر".

وأكمل: "لقد كان من الصعب خلال الفترة الماضية، قضاء شهرين دون لمس الكرة، لأن نحن بخير وسنواصل العمل معًا".

وأنهى تصريحاته قائلًا: "اليوم لعبنا مباراة، وكان لدينا مشاعر جيدة، ونحن جاهزون لعودة الدوري مرة أخرى".
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