ريال مدريد يرفض عودة ميسي الجديد

رفض نادي ريال مدريد الإسباني، عودة لاعبه الياباني تاكيفوسا بوكو المعار إلي ريال مايوركا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان تاكيفوسا كوبو المقلب بميسي الجديد، انضم إلى ريال مايوركا، خلال الصيف الماضي، لمدة موسم علي سبيل الإعارة، قادما من ريال مدريد.





وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني، أن ريال مدريد استقر على عدم تاكيفوسا كوبو، خلال الصيف القادم، بسبب عدم وجود مكان في قائمة الفريق.





وأضاف الموقع، أن تاكيفوسا أمامه خياران بعد رفض ريال مدريد لعودته بنهاية الموسم الحالي، الأول بقاؤه مع ريال مايوركا حال عدم هبوط الفريق ، أما الثاني الثاني فهو الانتقال إلى ريال سوسيداد الذي يرغب في ضمه.



