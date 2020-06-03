AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عضو سابق في الكاف: مصطفى مراد فهمي استشار رئيس الأهلي في وضع معايير لقب نادي القرن.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
كشف دكتور فيكن جيزمجيان، مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، عن كواليس مهمة في منح لقب نادي القرن للنادي الأهلي.

وقال فيكن في تصريحات لقناة الزمالك:"الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصائيات كرة القدم كان سبب التفكير في لقب نادي القرن، تم وضع معايير نادي القرن عام 1994، وتم تكليفي من مصطفى مراد فهمي، باحتساب نقاط كل نادي لإعلان نادي القرن".

وأضاف:" لم أشارك في وضع معايير اختيار نادي القرن، مصطفى مراد فهمي هو من حدد المعايير وبموافقة من رئيس الاتحاد الأفريقي عيسي حياتو بكل تأكيد، و استشار عبده صالح الوحش، رئيس النادي الأهلي السابق، في معايير اختيار نادي القرن.

وأثيرت في الفترة الأخيرة، قضية أزمة لقب نادي القرن الإفريقي، حيث يطالب نادي الزمالك بسحب اللقب من النادي الأهلي ومنحه له بحجة فوزه ببطولات قارية أكثر من المارد الأحمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفي مراد يرد على نجم الزمالك : الأهلي بطل القرن

كمال درويش يعلن مفاجأة جديدة بشأن لقب نادي القرن الأفريقي

جائزة نادي القرن.. أدلة تكشف حقيقة الأزمة بين الزمالك والأهلي

كمال درويش يكشف سبب تحويل وجهة لقب نادي القرن الإفريقي من ميت عقبة إلى الجزيرة

مدحت العدل يعلق على صراع لقب القرن بين الأهلي والزمالك .. شاهد

الأسطورة يتسلم الجائزة.. ذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن الأفريقي.. فيديو

ترشيحاتنا

لقاح كورونا.. تطورات جديدة بشأن عقار مودرنا الأمريكي تقرّب من إنتاجه

بلاتر: سحب تنظيم كأس العالم من قطر ممكن.. وترشيح 4 دول لاستضافته

الأهلي يقرر إلغاء توصياته الخاصة بتنظيم مباراة اعتزال حسام عاشور

الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع مهاجم سبورتنج لشبونة السابق.. فيديو

الصحة: تعيين حسام عباس رئيسا لقطاع تنظيم الأسرة

كلام نهائي.. فضل الله: لن أشارك في ملف الزمالك للمطالبة بلقب نادي القرن.. تفاصيل

AdvertisementS

تركي آل الشيخ عن النادي الأهلي:أخيرا قبلوا الاستقالة

تحرش رياضي.. مرتضى منصور يرد على بيان الأهلي عبر قناة الزمالك

بعد دعوى الأهلي ضد الزمالك.. رضا عبد العال يتحدث لصدى البلد عن قضية لافتات نادي القرن

عضو سابق في الكاف: مصطفى مراد فهمي استشار رئيس الأهلي في وضع معايير لقب نادي القرن.. فيديو

عضو الكاف السابق: لم يتم إخطار الأندية بمعايير اختيار نادي القرن.. والزمالك لم يهتم.. فيديو

عظمة الاسم تكفي .. تعليق ناري من إسلام الشاطر على قرارات مجلس إدارة الأهلي

مدرب منتخب مصر السابق يوجه رسالة قوية للخطيب بعد قرارات اليوم

بلاتر: سحب تنظيم كأس العالم من قطر ممكن.. وترشيح 4 دول لاستضافته

بعد تغريمه 400 ألف جنيه.. موقف حسام عاشور من الاستمرار مع الأهلي حتى نهاية الموسم

لجنة وزارية لجرد هدايا وتبرعات تركي آل الشيخ للنادي الأهلي

مجلس الأهلي ينتصر لمبادئه .. والزمالك يتهمه بالتحرش الرياضي .. وآل الشيخ يرد

قناة الزمالك: الفيفا أخطر اتحاد الكرة أن نادينا هو الأفضل في أفريقيا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

مزايا مذهلة .. فوائد شرب كوب حليب قبل النوم

بـ المشجر.. فاتن موسى بإطلالة صيفية تبرز جمالها.. شاهد