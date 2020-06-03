عضو سابق في الكاف: مصطفى مراد فهمي استشار رئيس الأهلي في وضع معايير لقب نادي القرن.. فيديو

كشف دكتور فيكن جيزمجيان، مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، عن كواليس مهمة في منح لقب نادي القرن للنادي الأهلي.





وقال فيكن في تصريحات لقناة الزمالك:"الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصائيات كرة القدم كان سبب التفكير في لقب نادي القرن، تم وضع معايير نادي القرن عام 1994، وتم تكليفي من مصطفى مراد فهمي، باحتساب نقاط كل نادي لإعلان نادي القرن".





وأضاف:" لم أشارك في وضع معايير اختيار نادي القرن، مصطفى مراد فهمي هو من حدد المعايير وبموافقة من رئيس الاتحاد الأفريقي عيسي حياتو بكل تأكيد، و استشار عبده صالح الوحش، رئيس النادي الأهلي السابق، في معايير اختيار نادي القرن.





وأثيرت في الفترة الأخيرة، قضية أزمة لقب نادي القرن الإفريقي، حيث يطالب نادي الزمالك بسحب اللقب من النادي الأهلي ومنحه له بحجة فوزه ببطولات قارية أكثر من المارد الأحمر.