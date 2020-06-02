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رياضة

المدير الفني السابق للكاميرون يكشف تفاصيل مفاوضاته 3 مرات لتدريب الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:25 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
كشف وينفريد شايفر، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، عن مفاوضات الأهلي له لتولي الإدارة الفنية. 

وقال "شايفر"، في تصريحات متلفزة مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إن النادي الأهلي فاوضه أكثر من 3 مرات ولكنه المفاوضات لم تكتمل. 


وتابع المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، الأهلي فضل مديرا فنيا هولنديا، "كان يقصد مارتن يول الذي تولى قيادة الأهلي مدة قصيرة في عام ٢٠١٦".

وأشار "شايفر"، إلى أن النادي الأهلي من أهم الأندية على مستوى العالم ولكنه لم ينل شرف تدريبه. 

وأكمل حديثه بأن نادي الزمالك يملك شعبية كبيرة ويضم لاعبين مميزين في الفترة الحالية، وهو أيضا من الأندية الهامة في العالم. 

وأكد أنه لم ينهِ فترته المهنية، ومن الممكن أن يتعاقد مع أحد الأندية الكبرى في مصر، ويتمنى ذلك لأنه يعشق هذا البلد. 

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