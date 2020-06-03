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حفل موسيقي لتأبين ضحايا كورونا في إيطاليا .. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:03 ص
ايطاليا
ايطاليا
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها وجود حفل موسيقي في حديقة قصر كويرينال في إيطاليا في ذكرى ضحايا فيروس كورونا، وحضر الحفل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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جاءت هذه الحصيلة والتي تعكس استمرار تراجع الأعداد اليومية لوفيات فيروس كورونا في إيطاليا، حيث أعلنت البلاد أمس تسجيل 60 وفاة.

بذلك يصل إجمالي حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد إلى 33530 شخصا منذ بدء التفشي في 21 فبراير.

فيما سجلت السلطات الصحية 318 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 233515.
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