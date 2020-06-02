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أخبار العالم

55 حالة.. إيطاليا تسجل تراجعا جديدا في عدد وفيات كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:41 م
إيطاليا تسجل تراجعا
إيطاليا تسجل تراجعا جديدا في عدد وفيات كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جاءت هذه الحصيلة والتي تعكس استمرار تراجع الأعداد اليومية لوفيات فيروس كورونا في إيطاليا، حيث أعلنت البلاد أمس تسجيل 60 وفاة.

بذلك يصل إجمالي حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد إلى 33530 شخصا منذ بدء التفشي في 21 فبراير.

فيما سجلت السلطات الصحية 318 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 233515.

كما أكدت زيادة عدد المتعافين بواقع 1757 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 160092 شخصا.
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