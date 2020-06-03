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فن

اللهم اجعل مثواه الجنة.. فيفي عبده تدعو للراحل علي عبد الرحيم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:24 ص
على عبد الرحيم
على عبد الرحيم
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة فيفي عبده صورة للفنان الراحل علي عبد الرحيم، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

وكتبت فيفي عبده معلقة على صورته :"انا لله وانا اليه راجعون.. الفنان الخلوق على عبد الرحيم.. اللهم اجعل مثواه الجنة".

وتعرّض على عبد الرحيم فى حياته لبعض الأزمات، لعل من أبرزها، أزمته الصحية، وهى جلطة فى المخ، والسبب فى ذلك "فتاة نهرته فى لوكيشن التصوير"؛ الأمر الذى أثر سلبيًا على نفسيته، حيث تحمَّل كلامها السلبى على أعصابه، وهو ما تسبب فى إصابته بجلطة في المخ. 

وبسبب هذه الأزمة الصحية ابتعد علي عبد الرحيم عن الكاميرا ومشاركته فى العديد من الأعمال الفنية حتى تماثل للشفاء. 

وكان من بين الأزمات التى كشف على عبد الرحيم عنها خلال تصريحات صحفية ، تعرضه للسرقة بالإكراه على يد بعض الشباب حيث كان عائدا فى ساعة متأخرة وكان الطبيب المعالج له أوصاه بضرورة اجراء بعض التمارين والمشى على قدمه وكان يتكئ على عكاز وبالفعل تهجم عليه شباب وسرقوا منه "محفظته" التى كانت تحتوي على بعض الاموال.

يذكر أن الفنان الراحل علي عبد الرحيم، قدم العديد من الأعمال الفنية الجيدة منها "شمس الزناتى" و"الملك فاروق" و"ظل المحارب".
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