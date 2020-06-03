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تكنولوجيا

مواصفات هاتف Lenovo Legion قبل إطلاقه رسميًا.. شاشة جبارة وبطارية عملاقة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:32 ص
مواصفات هاتف Lenovo
مواصفات هاتف Lenovo Legion قبل إطلاقه رسميًا
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قسم التكنولوجيا
كشفت أحد التسريبات من داخل شركة لينوفو الصينية عن مواصفات الهاتف الجديد المنتظر Lenovo Legion، المصمم خصيصًا للألعاب، ولعل من أبزها أنه سياتى بميزة الشحن السريع بقوة 45 وط.

وبحسب موقع phonearena التقني، سيدعم الهاتف الذكي الجديد Lenovo Legion تقنية إتصال شبكات الجيل الخامس 5G، والتى تتيح أقصي سرعة ممكنة لإستقبال وإرسال البيانات.

كما ستأتى شاشة هاتف Lenovo Legion بشاشة جبارة بمعدل تحديث 144 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمعالج قوي من نوع Snapdragon 865،تشغيل أضخم الألعاب بكفاءة تامة

وبالطبع يلزم هاتف مخصص للألعاب بطارية ضخمة، حيث تم تزويد Lenovo Legion ببطارية قوية سعة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط.

أما بالنسبة للكاميرات، جاء Lenovo Legion للألعاب بكاميرا خلفية رباعية بدقة 65 ميجابكسل مستشعر رئيسي، وكاميرا ثانية بدقة 16 ميجابكسل فائقة الاتساع Wide-Angle، بينما تأتى الكامير الأمامية بدقة 20 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.
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