لمرضى كورونا.. قائمة بالأطعمة التي يجب أن تأكلها خلال الأزمة

يحتاج مريض فيروس كورونا إلي عناية وأطعمة غذائية مفيدة ولذلك نقدم لك اليوم أفضل الأطعمة التي يمكن ان يحتاجها مريض فيروس كورونا في العزل









. إضافة إلى تناولها طازجة، يمكن تجميد الفواكه والخضراوات قدر الإمكان وستحتفظ بمعظم العناصر الغذائية والنكهة. استخدام الخضروات الطازجة لطهي كميات كبيرة من الحساء أو اليخنات أو الأطباق الأخرى سيجعلها تدوم لفترة أطول ويوفر خيارات الوجبات لبضعة أيام. يمكن أيضًا تجميدها حيثما أمكن ثم تسخينها بسرعة. من المهم شراء الخضراوات الطازجة وطهيها













2. البروتينات مفيدة والتي تتمثل في الدجاج المسلوق او المشوي ومجموعة من الفيتامينات والمعادن. يمكن استخدامها باردة في السندويشات أو السلطات أومطبوخة كجزء من وجبة دافئة.





تحتوي الخضراوات المعلبة ، مثل الطماطم ، على كميات أقل من الفيتامينات من المنتجات الطازجة ، ولكنها خيار احتياطي كبير عندما يصعب الحصول على المنتجات الطازجة أو الخضروات المجمدة.

تعتبر السلع المجففة مثل الفاصوليا المجففة والبقول والحبوب مثل والبازلاء المجزأة والأرز والكسكس أو الكينوا خيارات مغذية وطويلة الأمد ولذيذة وبأسعار معقولة ومليئة. يمكن استخدام الشوفان الملفوف المطبوخ مع الحليب أو الماء كخيار إفطار ممتاز ، ويمكن تتبيله بالزبادي أو الفواكه المقطعة أو الزبيب.









3. تكوين مخزون من الوجبات الخفيفة الصحية

غالبًا ما يحتاج الأطفال إلى تناول وجبة خفيفة أو اثنتين خلال النهار لإبقائهم مستمرين. بدلًا من تقديم الحلويات للأطفال أو الوجبات الخفيفة المالحة ، اختر الخيارات الصحية مثل المكسرات والجبن واللبن (يفضل أن تكون غير محلاة) والفواكه المقطعة أو المجففة والبيض المسلوق أو الخيارات الصحية الأخرى المتاحة محليًا. هذه الأطعمة مغذية ومليئة أكثر وتساعد على بناء عادات غذائية صحية تدوم مدى الحياة.









4. الحد من الأطعمة المصنعة للغاية

على الرغم من أن استخدام المنتجات الطازجة قد لا يكون دائمًا ممكنًا ، حاول الحد من كمية الأطعمة المعالجة للغاية في سلة التسوق الخاصة بك. غالبًا ما تكون الوجبات الجاهزة للأكل والوجبات الخفيفة والحلويات غنية بالدهون المشبعة والسكريات والملح. إذا قمت بشراء الأطعمة المصنعة ، فراجع الملصق وحاول اختيار الخيارات الصحية التي تحتوي على القليل من هذه المواد. حاول أيضًا تجنب المشروبات السكرية واشرب الكثير من الماء. تعد إضافة الفاكهة أو الخضار مثل الليمون أو الليمون أو شرائح الخيار أو التوت إلى الماء طريقة رائعة لإضافة نكهة إضافية.









5. اجعل الطهي وتناول الطعام جزءًا ممتعًا وهادفًا من روتين عائلتك

يُعد الطهي وتناول الطعام معًا طريقة رائعة لإنشاء روتين صحي وتقوية الروابط العائلية والاستمتاع. حيثما أمكنك ، أشرك أطفالك في تحضير الطعام - يمكن للأطفال الصغار المساعدة في غسل أو فرز المواد الغذائية بينما يمكن للأطفال الأكبر سنًا القيام بمهام أكثر تعقيدًا والمساعدة على ضبط الطاولة.

حاول قدر الإمكان الالتزام بأوقات الوجبات الثابتة مثل العائلة. يمكن أن تساعد هذه الهياكل والروتين على تقليل القلق لدى الأطفال في هذه المواقف العصيبة.













نصيحة للأطفال المرضعات

حليب الأم يبقى غذاء رائعا للأطفال ما بين 6-24 شهرا. يمكن للنساء المصابات بـ COVID-19 الاستمرار في الرضاعة الطبيعية إذا رغبن في ذلك. ومع ذلك ، يجب عليهم ممارسة نظافة الجهاز التنفسي أثناء الرضاعة ، وارتداء قناع حيثما كان ذلك متاحًا ؛ غسل أيديهم قبل وبعد لمس الطفل ؛ وتنظيف وتطهير الأسطح التي لمسوها بشكل روتيني. إذا لم ترضعي كثيرًا بسبب الرضاعة الطبيعية بسبب الفيروس أو مضاعفات أخرى ، فيجب أن تكون الأمهات مضغوطات









نصائح بشأن النظافة الغذائية أثناء تفشي مرض التاجية (COVID-19)

بينما لا يوجد في الوقت الحاضر أي دليل على ارتباط الطعام أو تغليف الطعام بنقل مرض فيروس كورونا (COVID-19) ، فقد يكون من الممكن أن يصاب الناس من خلال لمس سطح أو شيء ملوث بالفيروس ثم لمس وجههم . ومع ذلك ، فإن المخاطر الأعلى تأتي من الاتصال الوثيق مع الآخرين أثناء تسوق الطعام أو تلقي توصيل الطعام. كما هو الحال دائمًا ، تعتبر النظافة الجيدة مهمة عند التعامل مع الطعام لمنع أي أمراض منقولة عن طريق الطعام.

أزل أي عبوة غير ضرورية وتخلص منها في سلة نفايات بغطاء. يمكن مسح العبوات مثل العلب بمطهر قبل فتحها أو تخزينها. اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ، أو استخدم فرك اليد الذي يحتوي على الكحول مباشرة بعد ذلك.

اغسل المنتجات غير المعبأة ، مثل الفواكه والخضروات ، جيدًا تحت الماء الجاري.









نصائح عامة بشأن نظافة الغذاء

اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل



