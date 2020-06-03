56 إصابة و5 وفيات بين العاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

أرسلت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء كشفا بأسماء الحالات المصابة بفيروس كورونا وحالات الوفاة، وكذلك الحالات المشتبه في إصابتها.









وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، تضمن الخطاب 146 حالة منهم 56 حالة إصابة، و5 وفيات، وبلغ عدد حالات المشتبه فى إصابتهم وتم عزلهم 85 حالة.











وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي، خاطبت شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية بإرسال خطابات بعدد الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها، وكذلك حالات الوفاة.











وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الوزارة ما زالت تتبع نفس الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.









وأوضح حمزة، فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن العمال والموظفين المتعاملين مع الجمهور يتم توزيع الكمامات عليهم، مؤكدا أن الوزير نبه على جميع العاملين بارتداء الكمامة والتعقيم المستمر، وتم نشر ملصقات للتوعية بالتباعد الاجتماعى وعدم المصافحة بالأيدى، وتنفيذ قرار رئيس الوزراء بمنح بعض العاملين إجازات استثنائية لتقليل عدد الموظفين والعمال.









وقال إن الشركة القابضة لكهرباء مصر منعت دخول أى شخص بدون ارتداء الكمامة، سواء من العاملين بالشركة وشركات التوزيع التابعة أو من المترددين عليها، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









كما قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتركيب ممرات وبوابة تعقيم ذاتية على مداخل الوزارة بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا تماشيًا مع سياسة الدولة.









وأوضح أن الإجرءات المتبعة حتى الآن هى تمديد العمل بالقرارات فيما يتعلق بالفئات التى تم منحها إجازات استثنائية من العمل والفئات الأخرى المخاطبة بالعمل بالتناوب فيما بينها:





- التأكيد على انتظام العمل لباقى الفئات من شاغلى الوظائف القيادية والعاملين بنظام الورادى وفى مجالى الكشف والتحصيل اتساقًا مع مواعيد حظر التجول.





- اتساقًا مع إجراءات حظر التجول على مستوى الدولة اعتبارًا من 25/3/2020 يكون العمل بنظام الورادى على مستوى شركات الإنتاج التابعة بأحد البديلين التاليين:





نظام الورديتين



وردية أولى: من الثامنة صباحًا حتى الخامسة عصرًا





وردية ثانية: من الخامسة عصرا وحتى الثامنة صباح اليوم التالى.





- نظام الوردية الواحدة لمدة 24 ساعة متواصلة على ان يكون تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة.





- على مستوى شركات توزيع الكهرباء التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء يراعى عند تطبيق نظام الوردية المعمول به أن تكون إجراءات تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة مع التأكيد على فرق الطوارئ بتعليق كارت التعريف الخاص بهم بشكل ظاهر أثناء ساعات الحظر بالتنسيق مع الجهات المعنية.





- يتم منح العاملين بنظام الورادى راحات تتناسب مع نظام الوردية المعمول به والتأكيد على عدم التأثير على برامج الصيانات الدورية المخططة أو العاجلة أو الطارئة وبما لا يؤثر على حسن سير العمل وانتظامه.