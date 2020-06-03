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توك شو

أسوأ أنواع التهوية وتنقل فيروس كورونا.. "مكافحة العدوى" تحذر من المراوح والتكييفات.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:07 ص
المروحة
المروحة
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آيات أحمد
قال الدكتور إيهاب محمود، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إن الكمامات القماش الهدف منها وضع حائل على الفم والأنف لتقليل الرذاذ الخارج من الفم والأنف، لافتًا إلى أن الكمامات القماش كالمناديل تمامًا في الاستخدام، والهدف منها تقليل انتقال الفيروس عن طريق الفم بنسبة 50%. 

وأضاف الدكتور إيهاب محمود، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ، والكمامة القماشية تصد الرذاذ لدى الفم والأنف المصاب للذي يرتديها، كما أنها حماية للآخرين من العدوى، مشيرًا إلى أن ارتداء الكمامة القماش لا يعفينا من اتباع الإجراءات الوقائية واتباع المسافات بين المواطنين وتباعدهم الاجتماعي.

وتابع أن التهوية الطبيعية جيدة، وأن المراوح هي أسوأ تهوية، لأنها تحرك الرذاذ الموجود في الجو وتنقله في الغرفة، بينما التكييفات ثبت أنها تنقل فيروس كورونا لأنها تعمل على تقليب الهواء داخل الغرفة وتسحب الهواء وتعيد ضخه مرة أخرى.

وأوضح أن أفضل أنواع التكييفات هي التي تعتمد على سحب الهواء من الخارج وعدم تقليب الهواء المتواجد في الغرفة، مشددًا على ضرورة تطهير وتعقيم الفلتر المتواجد داخل التكييف كل 12  ساعة.

ونصح بضوروة غسيل اليدين بالماء والصابون باستمرار، والحرص على عدم وضع اليدين على الوجه نهائيًا، واستخدام الكحول والمطهرات طوال فترة التواجد خارج المنزل.
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