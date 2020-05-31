ارتداء الكمامة والمرور عبر بوابات التعقيم.. الكهرباء: الوزارة تتبع الإجراءات الاحترازية فى مواجهة كورونا

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسموالطاقة المتجددة، إن الوزارة ما زالت تتبع نفس الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ولم تضع خطة جديدة حتى الآن.

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وأوضح أن الإجرءات المتبعة حتى الآن هى تمديد العمل بالقرارات فيما يتعلق بالفئات التى تم منحها إجازات استثنائية من العمل والفئات الأخرى المخاطبة بالعمل بالتناوب فيما بينها لمدة أسبوعين آخرين حتى تاريخ 14/4/2020 أو صدور تعليمات أخرى.









- التأكيد على انتظام العمل لباقى الفئات من شاغلى الوظائف القيادية والعاملين بنظام الورادى وفى مجالى الكشف والتحصيل اتساقًا مع مواعيد حظر التجول.









- اتساقًا مع إجراءات حظر التجول على مستوى الدولة اعتبارًا من 25/3/2020 يكون العمل بنظام الورادى على مستوى شركات الإنتاج التابعة بأحد البديلين التاليين:

نظام الورديتين

وردية أولى: من الثامنة صباحًا حتى الخامسة عصرًا

وردية ثانية: من الخامسة عصرا وحتى الثامنة صباح اليوم التالى.









- نظام الوردية الواحدة لمدة 24 ساعة متواصلة على ان يكون تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة.









- على مستوى شركات توزيع الكهرباء التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء يراعى عند تطبيق نظام الوردية المعمول به أن تكون إجراءات تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة مع التأكيد على فرق الطوارئ بتعليق كارت التعريف الخاص بهم بشكل ظاهر أثناء ساعات الحظر بالتنسيق مع الجهات المعنية.







