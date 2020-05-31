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أخبار البلد

ارتداء الكمامة والمرور عبر بوابات التعقيم.. الكهرباء: الوزارة تتبع الإجراءات الاحترازية فى مواجهة كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 08:15 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ما زالت تتبع نفس الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ولم تضع خطة جديدة حتى الآن.


وأوضح حمزة، فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن العمال والموظفين المتعاملين مع الجمهور يتم توزيع الكمامات عليهم، مؤكدا أن الوزير نبه على جميع العاملين بارتداء الكمامة والتعقيم المستمر، وتم نشر ملصقات للتوعية بالتباعد الاجتماعى وعدم المصافحة بالأيدى، ثم تم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بمنح بعض العاملين إجازات استثنائية لتقليل عدد الموظفين والعمال.


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وأضاف حمزة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستنفذ بدءا من غد، الأحد، قرار منع دخول أى شخص بدون ارتداء الكمامة، سواء من العاملين بالشركة وشركات التوزيع التابعة أو من المترددين عليها، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


كما قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا تماشيًا مع سياسة الدولة.


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وأوضح أن الإجرءات المتبعة حتى الآن هى  تمديد العمل بالقرارات  فيما يتعلق بالفئات التى تم منحها إجازات استثنائية من العمل والفئات الأخرى المخاطبة بالعمل بالتناوب فيما بينها لمدة أسبوعين آخرين حتى تاريخ 14/4/2020 أو صدور تعليمات أخرى.


- التأكيد على انتظام العمل لباقى الفئات من شاغلى الوظائف القيادية والعاملين بنظام الورادى وفى مجالى الكشف والتحصيل اتساقًا مع مواعيد حظر التجول.


- اتساقًا مع إجراءات حظر التجول على مستوى الدولة اعتبارًا من 25/3/2020 يكون العمل بنظام الورادى على مستوى شركات الإنتاج التابعة بأحد البديلين التاليين:
نظام الورديتين 
وردية أولى: من الثامنة صباحًا حتى الخامسة عصرًا
وردية ثانية: من الخامسة عصرا وحتى الثامنة صباح اليوم التالى.


- نظام الوردية الواحدة لمدة 24 ساعة متواصلة على ان يكون تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة.


- على مستوى شركات توزيع الكهرباء التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء يراعى عند تطبيق نظام الوردية المعمول به أن تكون إجراءات تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة مع التأكيد على فرق الطوارئ بتعليق كارت التعريف الخاص بهم بشكل ظاهر أثناء ساعات الحظر بالتنسيق مع الجهات المعنية.


-  يتم منح العاملين بنظام الورادى راحات تتناسب مع نظام الوردية المعمول به والتأكيد على عدم التأثير على برامج الصيانات الدورية المخططة أو العاجلة أو الطارئة وبما لا يؤثر على حسن سير العمل وانتظامه.
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