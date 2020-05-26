هيئة المحطات النووية لـ صدى البلد: موظف روساتوم المصاب بـ كورونا لم يتعامل معنا

كشف الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن موظف روساتوم المصاب بفيروس كورونا المستجد لم يختلط مع أحد من العاملين في هيئة المحطات النووية.
وأعلنت شركة روساتوم الروسية، المنفذة لمفاعل الضبعة النووي إصابة أحد موظفيها في مكتب ASE بالقاهرة، بـ فيروس كورونا المستجد.
وقالت الشركة في بيان لها إنه تم إرسال الحالة المصابة الى الحجر الصحي ومازال معزولا تحت الرعاية الطبية، كما تم حصر المخالطين له وعزلهم.
وأكدت الشركة، أنه حتى الآن لا يوجد حالات إصابة أخرى للموظفين أو عمال الشركة، وأنها ستستمر في المتابعة الدورية، وستقوم بالإعلان عن اي مستجدات في الحالة الصحية للموظفين في المنطقة.