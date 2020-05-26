هيئة المحطات النووية لـ صدى البلد: موظف روساتوم المصاب بـ كورونا لم يتعامل معنا

وأعلنت شركة روساتوم الروسية، المنفذة لمفاعل الضبعة النووي إصابة أحد موظفيها في مكتب ASE بالقاهرة، بـ فيروس كورونا المستجد.





‏‎وقالت الشركة في بيان لها إنه تم إرسال الحالة المصابة الى الحجر الصحي ومازال معزولا تحت الرعاية الطبية، كما تم حصر المخالطين له وعزلهم.





‏‎وأكدت الشركة، أنه حتى الآن لا يوجد حالات إصابة أخرى للموظفين أو عمال الشركة، وأنها ستستمر في المتابعة الدورية، وستقوم بالإعلان عن اي مستجدات في الحالة الصحية للموظفين في المنطقة.