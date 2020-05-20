متاحف العالم خارج قضبان الحجر الصحي.. كيف تستفيد مصر من التجربة؟

اتجهت بعض الدول، إلى فتح

أمام الزائرين، فى

إطار

خطتها للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، أبرزها بلجيكا وروسيا وفرنسا، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية.