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أخبار البلد

بعد حظر التجول.. الكهرباء تتخذ 6 قرارات جديدة لتنظيم العمل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، عن التزامها باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة اتخاذها كإجراء وقائى منعًا لانتشار فيروس كورونا ونظرًا للظروف التي تمر بها البلاد و ما استجد على مستوى الدولة فى هذا الشأن تقرر ما يلى:

 - التنبيه نحو تمديد العمل بالقرارات  فيما يتعلق بالفئات التى تم منحها اجازات استثنائية من العمل والفئات الأخرى المخاطبة بالعمل بالتناوب فيما بينها لمدة اسبوعين اخرين حتى تاريخ 14/4/2020 أو صدور تعليمات اخرى.

- التأكيد على انتظام العمل لباقى الفئات من شاغلى الوظائف القيادية والعاملين بنظام الورادى وفى مجالى الكشف والتحصيل اتساقًا مع مواعيد حظر التجوال.

- اتساقًا مع إجراءات حظر التجوال على مستوى الدولة اعتبارًا من 25/3/2020 يكون العمل بنظام الورادى على مستوى شركات الانتاج التابعة بأحدى البديلين التاليين:
نظام الورديتين 
وردية أولى : من الثامنة صباحًا حتى الخامسة عصرًا
وردية ثانية : من الخامسة عصرا وحتى الثامنة صباح اليوم التالى.

- نظام الوردية الواحدة لمدة 24 ساعة متواصلة على ان يكون تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة.

- على مستوى شركات توزيع الكهرباء التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء يراعى عند تطبيق نظام الوردية المعمول به أن تكون اجراءات تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة مع التأكيد على فرق الطوارىء بتعليق كارت التعريف الخاص بهم بشكل ظاهر اثناء ساعات الحظر بالتنسيق مع الجهات المعنية.

-  يتم منح العاملين بنظام الورادى راحات تتناسب مع نظام الوردية المعمول به والتأكيد على عدم التأثير على برامج الصيانات الدورية المخططة أو العاجلة أو الطارئة وبما لا يؤثر على حسن سير العمل وانتظامه.

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