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أخبار البلد

بدءا من الغد.. القابضة للكهرباء تبدأ تطبيق قرار منع الدخول بدون ارتداء الكمامات

السبت 30/مايو/2020 - 10:59 ص
وزير الكهرباء مرتديا
وزير الكهرباء مرتديا الكمامة
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وفاء نور الدين
تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر غدا الأحد، تنفيذ  قرار منع دخول أى شخص بدون ارتداء الكمامة، سواء من العاملين بالشركة وشركات التوزيع التابعة أو من المترددين عليها، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وصرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء بأنه يتم تلقائيا إجراء حصر شامل لجميع المخالطين لأى حالة مصابة أو متوفاه بوزارة الكهرباء وعزل المخالطين بعد منحهم إجازة 14 يوما.

وأضاف حمزة أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتعقيم المستمر خاصة وأن هناك بعض الإدارات لا يمكن أن يتوقف فيها العمل لضمان استمرار وصول التيار الكهربائى للمواطنين.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا ، قامت بتركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا تماشيًا مع سياسة الدولة.
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