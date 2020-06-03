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قناة السويس: لم نسجل أى إصابة كورونا بين المرشدين..فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:17 ص
رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس
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آيات أحمد
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة اتبعت واتخذت أقصى درجات الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا منذ البداية، لافتًا إلى أن مستشفى هيئة قناة السويس جاهزة بأماكن للعزل ويتم الكشف على المرشدين قبل الصعود لى سفينة وبعد النزول وقياس درجة حرارتهم يوميًا للاطمئنان عليهم.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، خلال لقاء عبر سكايب ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أنه لم يتم تسجيل أى إصابة بين المرشدين حتى الآن، مشيرًا إلى أن شهر مايو الماضى سجل نفس عدد السفن التى مرت بها فى نفس الشهر العام الماضى.

وتابع أن انخفاض التجارة العالمية أدى إلى انخفاض الحمولات مما أدى إلى انخفاض العائد بنسبة 9.6%، مضيفًا أن ما يحدث طبيعى جدًا فى ظل الركود العالمى الموجود فىا لعالم كله.

وأشار إلى أن الحاويات التى مرت فى الشهر الماضى صغيرة الحجم باستثناء أكبر سفينة فىا لعالم التى مرت يوم 25 مايو الماضى، مؤكدًا أنه فى النصف الثانى من 2020 مع تحرك حركة التجارة العالمية سيتم تحقيق إيرادات مساوية لنفس العام الماضى.

ولفت إلى أن العمل يتم فى قناة السويس على قدم وساق ولم يتوقف نهائيًا نظرًا لركود حركة التجارة، مؤكدًا أن يتم اتباع الاجراءات الوقائية وحل كافة المشكلات على كافة المراكب والسفن التى تمر من قناة السويس.
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