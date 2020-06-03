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محافظات

من جمعية الأورمان.. تسليم 18 جهازا تعويضيا للمستحقين في البحيرة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة لتخفيف الاعباء عنهم والمساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأشاد المحافظ بالدور الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر احتياجا، وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

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من جانبه أكد عادل درغام مدير فرع جمعية الاورمان بالبحيرة على تأهيل وتسليم 18 جهاز تعويضي بتكلفه 270 ألف جنيه بنطاق ٦ مراكز وهي مراكز "ابوحمص وابوالمطامير وبدر وكوم حمادة ودمنهور والدلنجات".

وأوضح درغام بأنه بتم تحديد الحالات المستحقة و الأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي

ويأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الاكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة لهم .
  

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