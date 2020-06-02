للتأكد من توافر المستلزمات.. لجنتان في البحيرة لمتابعة المستشفيات

قرّر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تشكيل لجنتين، الأولى برئاسة الدكتورة نائب المحافظ، واللجنة الثانية برئاسة اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير المساعد، على أن تضم كل لجنة فى عضويتها نائب رئيس المدينة المختص بمتابعة المستشفيات وادارة الازمات والادارة الصحية وادارة المستشفيات والتموين الطبى والتفتيش الصيدلى والرقابة والمتابعة.





جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ اجتماع متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بحضور رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارتى الصحة والشباب والرياضة ومدير المعهد الطبى بدمنهور ومشاريع النقل الداخلي والمواقف وإدارة الأزمات والبيئة.





وأشار المحافظ إلى أن من مهام تلك اللجان المرور اليومي والمستمر على جميع المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج وعددها 18 مستشفى بدائرة المحافظة بالإضافة إلى المتابعة والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.





وأضاف بأن اللجان تقوم أيضًا بمتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الآمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى على أن تكون المتابعة مستمرة وعلى مدار اليوم، وإذا اقتضى الأمر تتكرر عملية المرور على المستشفيات عدة مرات في اليوم.