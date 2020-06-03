AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: كارت متابعة وطبيب وممرضة للعزل المنزلي .. صور

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:12 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
كشف بروتوكول علاج العزل المنزلى الذى أصدرته وزارة الصحة والسكان لعلاج المصابين بفيروس كورونا، عن تسليم المريض الذى تقرر عزله منزليا كارت متابعة، على أن يقوم الطبيب المعالج بوصف العلاج وشرحه للمريض، وتقوم الممرضة باستكمال البيانات بكارت المتابعة المنزلًى.

وقال برتوكول علاج العزل المنزلى لوزارة الصحة، ان التمريض يقوم بشرح القواعد للمريض علي أن يقوم بإرسال نسخة من بيانات المريض لمكتب مدير المستشفى والذي ٌيقوم بدوره بإرساله لمديرية الشئون الصحٌة التابعة.

وأضاف البرتوكول، أنه يتم التنسيق مع الإدارة الصحية التابع لها سكن المريض المعزول، ويتم متابعة علاجه تليفونيا، للتأكد من اختفاء الأعراض بعد التزامه بكافة التعليمات.

وتابع البروتوكول: عند اختفاء الأعراض يتم تدوين تاريخ الشفاء علي مدار 14 يوما فى العزل المنزلى، كما يتم تسجيل بيانات الحالة علي البرنامج الإلكتروني منذ تأكد الإصابة وحتي تمام الشفاء بالإضافة إلى كافة التحاليل التى أجريت لها.

يشار إلى أن المريض يقوم بعمل تحليل PCR مرتين، للتأكد من عدم وجود العدوى به، وشفائه تماما من المرض.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الجرعات الدوائية التي يحصل عليها المصابون بكورونا في العزل المنزلي.

 وأوضحت الوزارة،  إن المريض يحصل علي هيدروكسي كلوروكين 200 ملجم بكمية 16 قرصا لمدة 6 أيام،  على أن يحصل في اليوم الأول علي قرصين كل 12 ساعة وبداية من اليوم الثاني وحتي السابع يحصل علي قرص كل 12 ساعة يوميا، و فيتامين سي 1جم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل فيها يوميا على قرص واحد لمدة 7 أيام، كما يحصل علي زنك 50 مجم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل علي قرص يوميا لمدة 7 أيام.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المريض يحصل أيضا في العزل المنزلي على لاكتوفيررين أكياس بكمية إجمالية "14 كيس" ليحصل علي كيسين يوميا لمدة 7 أيام، كما يحصل المريض علي أستيل سستايين 200  بكمية "21 كيس" وذلك 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام .

وتابعت وزارة الصحة،  ويحصل المريض علي باراسيتامول 500 مجم بإجمالي 10 أقراص يحصل عليها المريض عند ارتفاع درجات الحرارة،  وبالنسبة للأطفال يحصلون علي ازيثرومايسيين شراب وباراسيتامول شراب .

وأكملت وزارة الصحة والسكان، أن  يتم وضع علبة هاند جيل و5 ماسكات وترمومتر زئبقي لقياس درجة الحرارة.
الصحة: كارت متابعة وطبيب وممرضة للعزل المنزلي .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. الصحة تحسم الجدل بشأن عزل المخالطين

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج كورونا المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

كارت صحي لمتابعته.. شروط تسليم حقيبة مستلزمات وأدوية فيروس كورونا

الصحة العالمية تنفي تشخيص حالات كورونا اونلاين

برلماني يكشف حقيقة تكلفة بروتوكول علاج فيروس كورونا في المستشفيات

الصحة: حقائب طبية لمصابي كورونا من غير القادرين وكارت متابعة للحالة الصحية

ترشيحاتنا

5 أخبار سارة يزفها مرتضى منصور لجماهير الزمالك

ما حكم وضع المصحف في السيارة بقصد الحفظ من المكروه.. دار الإفتاء تجيب

قد يقضي عليه إلى الأبد.. علماء يتوصلون إلى سلاح فعال في مواجهة فيروس كورونا

إخوان ومخابرات معادية.. إعلامية كويتية تكشف سر حملات الهجوم على مصر

إصابات كورونا في السعودية تتخطى حاجز الـ 90 ألف حالة

بقوة 5 ريختر .. زلزال يضرب الحدود العراقية الإيرانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. ستيفاني صليبا تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

طريقة عمل الكابتشينو الأكياس في 3 دقائق

بمكياج جذاب.. إليسا تخطف الأنظار على إنستجرام