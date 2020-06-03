الصحة: كارت متابعة وطبيب وممرضة للعزل المنزلي .. صور

كشف بروتوكول علاج العزل المنزلى الذى أصدرته وزارة الصحة والسكان لعلاج المصابين بفيروس كورونا، عن تسليم المريض الذى تقرر عزله منزليا كارت متابعة، على أن يقوم الطبيب المعالج بوصف العلاج وشرحه للمريض، وتقوم الممرضة باستكمال البيانات بكارت المتابعة المنزلًى.





وقال برتوكول علاج العزل المنزلى لوزارة الصحة، ان التمريض يقوم بشرح القواعد للمريض علي أن يقوم بإرسال نسخة من بيانات المريض لمكتب مدير المستشفى والذي ٌيقوم بدوره بإرساله لمديرية الشئون الصحٌة التابعة.





وأضاف البرتوكول، أنه يتم التنسيق مع الإدارة الصحية التابع لها سكن المريض المعزول، ويتم متابعة علاجه تليفونيا، للتأكد من اختفاء الأعراض بعد التزامه بكافة التعليمات.





وتابع البروتوكول: عند اختفاء الأعراض يتم تدوين تاريخ الشفاء علي مدار 14 يوما فى العزل المنزلى، كما يتم تسجيل بيانات الحالة علي البرنامج الإلكتروني منذ تأكد الإصابة وحتي تمام الشفاء بالإضافة إلى كافة التحاليل التى أجريت لها.





يشار إلى أن المريض يقوم بعمل تحليل PCR مرتين، للتأكد من عدم وجود العدوى به، وشفائه تماما من المرض.





أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الجرعات الدوائية التي يحصل عليها المصابون بكورونا في العزل المنزلي.





وأوضحت الوزارة، إن المريض يحصل علي هيدروكسي كلوروكين 200 ملجم بكمية 16 قرصا لمدة 6 أيام، على أن يحصل في اليوم الأول علي قرصين كل 12 ساعة وبداية من اليوم الثاني وحتي السابع يحصل علي قرص كل 12 ساعة يوميا، و فيتامين سي 1جم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل فيها يوميا على قرص واحد لمدة 7 أيام، كما يحصل علي زنك 50 مجم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل علي قرص يوميا لمدة 7 أيام.





وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المريض يحصل أيضا في العزل المنزلي على لاكتوفيررين أكياس بكمية إجمالية "14 كيس" ليحصل علي كيسين يوميا لمدة 7 أيام، كما يحصل المريض علي أستيل سستايين 200 بكمية "21 كيس" وذلك 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام .





وتابعت وزارة الصحة، ويحصل المريض علي باراسيتامول 500 مجم بإجمالي 10 أقراص يحصل عليها المريض عند ارتفاع درجات الحرارة، وبالنسبة للأطفال يحصلون علي ازيثرومايسيين شراب وباراسيتامول شراب .



