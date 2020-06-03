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فن

فضل شاكر يتخطى الـ2 مليون مشاهدة بـ"غيب"

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:22 م
فضل شاكر
فضل شاكر
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محمد نحلة

تخطي  الفنان فضل شاكر الـ ٢ مليون مشاهدة بأغنية غيب التي طرحها منذ ثلاثة أيام.


الأغنية من كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم بالإضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور.


تقول كلمات الأغنية "غيب" التى جاءت باللهجة المصرية: غيب عن عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني  عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني، وعايزني آنسى، إزاي يا عمري يا حتة مني، معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني يااااه  ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".


ويذكر أن حققت أغنية "بتوحشيني" للفنان فضل شاكر، تخطت 7 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية له على موقع يوتيوب، منذ شهر.


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