بتكليف من رئيس الوزراء.. لجنة المرور على مستشفيات قنا تتابع توافر المستلزمات الطبية

أجرت اللجنة المشكلة للمرور على المستشفيات بقنا، جولة على المستشفيات ، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والعلاج ومتابعة صرفها من المخازن للمرضي والتأكد من صرف المستلزمات للأطباء والتمريض.





رصدت اللجنة خلال مرورها على مستشفيات الحميات و الصدر بمدينة قنا، توافر المستلزمات الطبية الوقائية والعلاجية، وتغيب عدد من أعضاء الأطقم الطبية.





وأوضح اللواء أشرف الدوادى محافظ قنا، بأن ذلك يأتى تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أصدر تعليماته بالمرور اليومي على جميع المستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة لتكون مستشفى عزل للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية.





و أشار الداودى، إلى أن تقرير اللجنة رصد توافر كافة المستلزمات الوقائية والعلاجية، بالإضافة إلي رصد تغيب عدد من أفراد الأطقم الطبية والتمريض وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد المتغيبين عن العمل خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أصدر قرار برقم 230 لسنة 2020، بتشكيل لجنة برئاسة كمال شلبي سكرتير عام المحافظة بالمرور علي مستشفى الحميات ومستشفى الصدر بمدينة قنا، مهمتها التأكد من توافر المستلزمات الطبية للمرضى و الأطباء، بجانب التأكد من استقبال المرضي واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي مسئول في حالة عدم استقبال المرضي.

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