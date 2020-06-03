بتعليق غامض.. دينا الشربيني تشارك جمهورها بصورة من لعبة النسيان

نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت في الصورة خلال آخر تصوير لها من مسلسل لعبة النسيان الذي عرض ضمن الأعمال الدرامية في موسم رمضان الماضي.





وكتبت دينا الشربيني معلقة بشكل غامض على الصورة: "شكرا على المقابلة الشخصية".

ونالت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعيها، وعلق بعضهم قائلا:





ملامحك جميلة و كلك جميلة

تحفه جدا بجد

جمالك طبيعي





كان آخر أعمال دينا الشربيني مسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني، بجانب كل من أحمد داوود، وإنچي المقدم، ورجاء الجداوي، وآدم وهدان، وعدد آخر من النجوم.