هل يشترط تبييت النية في صيام الست من شوال؟.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع كالصيام الست من شوال "الأيام البيض"، وهذا مذهب جمهور العلماء.





وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما حكم تبييت النية في صوم التطوع ؟»، أن نية صيام الستة أيام من شوال يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة.





وتابعت دار الإفتاء "بخلاف صيام الفريضة كصوم رمضان، الذي يجب أن تكون نيته مبيتة قبل الفجر سواء أكانت أداءً أي أثناء رمضان أم قضاءً أي من كان يقضي أيامًا أفطرها في رمضان".





واستشهدت دار الإفتاء، بما روي عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في "صحيحه".





حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء أيام رمضان





قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر قبل صيام الست من شوال فهو أفضل، لحديث: «دَيْنُ الله أحقُّ أن يُقضَى».





وأضاف «عثمان» خلال فيديو له ، أنه يمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، فإذا صامت المرأة ما عليها من رمضان وكان ذلك ستة أيام فأكثر حُسِبَ لها أنها قد صامت الست من شوال، مثل من دخل المسجد يصلي الظهر فتُحسب له تحية المسجد أيضًا وهذا من واسع فضل الله.



