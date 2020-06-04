AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يشترط تبييت النية في صيام الست من شوال؟.. الإفتاء توضح

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:24 ص
صيام الست من شوال
صيام الست من شوال
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع كالصيام الست من شوال "الأيام البيض"، وهذا مذهب جمهور العلماء.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما حكم تبييت النية في صوم التطوع؟»، أن نية صيام الستة أيام من شوال يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة.

وتابعت دار الإفتاء "بخلاف صيام الفريضة كصوم رمضان، الذي يجب أن تكون نيته مبيتة قبل الفجر سواء أكانت أداءً أي أثناء رمضان أم قضاءً أي من كان يقضي أيامًا أفطرها في رمضان".

واستشهدت دار الإفتاء، بما روي عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء أيام رمضان

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر قبل صيام الست من شوال فهو أفضل، لحديث: «دَيْنُ الله أحقُّ أن يُقضَى».

وأضاف «عثمان» خلال فيديو له ، أنه يمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، فإذا صامت المرأة ما عليها من رمضان وكان ذلك ستة أيام فأكثر حُسِبَ لها أنها قد صامت الست من شوال، مثل من دخل المسجد يصلي الظهر فتُحسب له تحية المسجد أيضًا وهذا من واسع فضل الله.

وتابع: ويمكن للمسلم أن يصوم الأيام الستة في شوال ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل التردد فى صيام التطوع يؤثر في الثواب.. الإفتاء تجيب

حكم تبييت النية في صيام التطوع؟ تعرف على آخر موعد للتلفظ بها

حكم تأخير قضاء الصيام.. على جمعة يرد

حكم صيام الست من شوال قبل قضاء فوائت رمضان .. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز صيام الست من شوال متفرقة .. دار الإفتاء تجيب

فضل صيام الستة من شوال .. مجمع البحوث الإسلامية يوضح

ترشيحاتنا

كارتيرون يرفض رحيل مدافع الزمالك

تراجع الإصابات والوفيات.. الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بـ كورونا.. و36 وفاة

ينتظر عرضا مذهلا.. شوبير: حسام عاشور في حالة صدمة عنيفة عقب قرار الأهلي.. فيديو

بسبب فيديو 7 دقائق.. خالد الغندور: الأهلي قبل اعتذار محمد سراج ونسى تاريخ حسام عاشور ..فيديو

الأوقاف تنفي إعلان موعد فتح المساجد.. وتؤكد: نقل صلاة الجمعة 12 يونيو من مسجد الحسين

هذه مواعيد عودة الطيران العارض والمنتظم في مصر.. شاهد

AdvertisementS

28 ألف حالة .. الصحة توجه رسالة مهمة لمواطني المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

بعد انفصالها عن زوجها وعودتها للقاهرة.. إصابة رحمة وأسرتها بفيروس كورونا

الصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث.. وترك الحذاء خارج المنزل ضرورة حتى انتهاء أزمة كورونا

في أول ظهور لها.. الزوجة الثالثة لـ حسن حسنى تكشف تفاصيل خاصة عن الراحل

عداد كورونا في مصر.. 28615 إصابة و7350 "تعافي" و1088 وفاة

العزل في منازلهم.. مطار القاهرة يطبق قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

يزيد من كورونا.. منظمة الصحة العالمية تحذر من هذا الدواء

حقيقة لعن الملائكة لمن أخّر الغسل من الجنابة.. دار الإفتاء تجيب

لديه قدرة كبيرة على التحور.. مصرية في فريق بحثي هولندي لإنتاج علاج لكورونا: نستبعد أن يكون فيروسا مصنعا

معلومات الصين الخاطئة سبب جائحة كورونا.. الفيروس ينتقل بالتنفس

ينتظر عرضا مذهلا.. شوبير: حسام عاشور في حالة صدمة عنيفة عقب قرار الأهلي.. فيديو

بالكاميرات السريعة.. دراسة تكشف انتشار فيروس كورونا لمسافة 6 أمتار في الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها

شاهد.. مصممة أمريكية تصنع كمامات إبداعية للمحجبات .. صور

على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة أنابيلا هلال فى عيد ميلادها