حملة تموينية.. ضبط ألف كمامة و750 سرنجة في مخازن غير مرخصة بالدقهلية.. صور

شنَّت ادارة التموين بمركز اجا بمحافظه الدقهلية حملة تموينية بالتنسيق بين مديرية التموين برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين ومباحث التموين برئاسة العميد حسين عيطة رئيس مباحث تموين الدقهلية.
وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ٨٢٧٢ لسنة ٢٠٢٠ جنح اجا ضد عبده. ع .ع صاحب مخزن مستلزمات طبية بقرية ميت أبوالحسين ومحضر ٨٢٧٣ جنح اجا ضد شعبان ا.ا. م صاحب مخزن مستلزمات طبية بقرية شنشا وذلك لممارستهما نشاط بيع مستلزمات طبية بدون ترخيص.
وتم التحفظ على العديد من المضبوطات من كمامات وكحول وأجهزة محاليل وسرنجات وشاش فازلين وبلاستر وماسكات تنفس وكانيولات وجونتيات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.
كما تم تحرير محضر رقم ٣٤٤٧لسنة ٢٠٢٠ جنح اجا امن دولة طوارئ ضدجمال س ع صاحب مكتبة بقرية أبوالحسين ومحضر ٣٤٤٨ جنح اجا امن دولة طوارئ ضد أحمد ا.ا صاحب محل مستلزمات محمول بذات الناحية ومحضر ٣٤٤٩ جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد صلاح م م صاحب محل بيع أدوات كهربائية بذات الناحية وذلك لعدم اعلانهم عن الأسعار.
أشرف على الحملة العقيد علاء شلش رئيس مباحث تموين ميت غمر و يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا، وتشكلت الحملة برئاسة عبد الناصر ابوالفتوح ومصطفى عوض ومحمد حسين بتفتيش االإدارة وبالتعاون مع التفتيش الصيدلى باجا بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.
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