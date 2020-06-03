حملة تموينية.. ضبط ألف كمامة و750 سرنجة في مخازن غير مرخصة بالدقهلية.. صور

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ٨٢٧٢ لسنة ٢٠٢٠ جنح اجا ضد عبده. ع .ع صاحب مخزن مستلزمات طبية بقرية ميت أبوالحسين ومحضر ٨٢٧٣ جنح اجا ضد شعبان ا.ا. م صاحب مخزن مستلزمات طبية بقرية شنشا وذلك لممارستهما نشاط بيع مستلزمات طبية بدون ترخيص.

وتم التحفظ على العديد من المضبوطات من كمامات وكحول وأجهزة محاليل وسرنجات وشاش فازلين وبلاستر وماسكات تنفس وكانيولات وجونتيات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم تحرير محضر رقم ٣٤٤٧لسنة ٢٠٢٠ جنح اجا امن دولة طوارئ ضدجمال س ع صاحب مكتبة بقرية أبوالحسين ومحضر ٣٤٤٨ جنح اجا امن دولة طوارئ ضد أحمد ا.ا صاحب محل مستلزمات محمول بذات الناحية ومحضر ٣٤٤٩ جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد صلاح م م صاحب محل بيع أدوات كهربائية بذات الناحية وذلك لعدم اعلانهم عن الأسعار.