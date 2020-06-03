ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد

كشف تقارير صحفية إنجليزية، أنّ نادي ليفربول الإنجليزي، تواصل مع أحد لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني، تمهيدًا لضمه في سوق الانتقالات الصيفي.
وأفادت شبكة "تريبال فوتبول" البريطانية، أن ليفربول تواصل مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، لمعرفة موقفه من الرحيل عن ريال مدريد في الصيف القادم.
وقالت الشبكة إنّ المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، مُعجب بصاحب الـ"19" عامًا، لذلك طلب من إدارة النادي التواصل معه من أجل ضمه.
وأوضح التقرير أنّ فينيسيوس كذلك مُعجب بـ كلوب ويريد العمل معه، ولكنه لم يتخذ قرارًا حتى الآن، بشأن الرحيل من عدمه عن صفوف ريال مدريد.
جدير بالذكر أن ريال مدريد قد تعاقد مع فينيسيوس في مايو عام 2017، مقابل 45 مليون يورو من فلامينجو البرازيلي، لكنه لم يكمل إجراءات الصفقة حينها، لأنه كان دون السن القانوني، وانضم في صيف عام 2018.