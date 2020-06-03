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أخبار العالم

اشتباكات بين المتظاهرين قرب مكتب رئيس الوزراء البريطاني

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:12 م
جونسون
جونسون
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محمد علي
أفادت وسائل إعلام بريطانية بوجود اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، قرب المقر الحكومة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وسبق وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن المملكة المتحدة لن تتخلى عن هونج كونج إذا فرضت الصين قانونًا صارمًا للأمن القومي وستقبل 3 ملايين شخص من المستعمرة البريطانية السابقة.

كتب جونسون في صحيفة تايمز أوف لندن: "هونج كونج تنجح لأن شعبها حر . إذا مضت الصين قدما ، فإن ذلك سيكون في تناقض مباشر مع التزاماتها بموجب الإعلان المشترك ، وهي معاهدة ملزمة قانونا مسجلة لدى الأمم المتحدة.".

وأضاف: "يخشى الكثير من الناس في هونج كونج أن تكون طريقتهم في الحياة - التي تعهدت الصين بدعمها - مهددة".

قال جونسون إنه سيسمح لحاملي جوازات السفر الوطنية البريطانية في الخارج في هونج كونج بالاستقرار في المملكة المتحدة وإعطائهم سبيلًا للحصول على الجنسية.

وقال ان هناك حوالى 350 الف حامل جواز سفر فى هونج كونج و 2.5 مليون مؤهل.


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