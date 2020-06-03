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سيارات

هيونداي تكشف رسميا عن سنتافي 2021 .. صور

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت عملاق السيارات الكورية هيونداي عن سيارتها سنتافي 2021 بتصميم خارجي وداخلي محدث.


وتتميز السيارة بشبك أمامي عريض مدمج به المصابيح الامامية والمصابيح النهارية LED  على شكل  حرف T  أما المصابيح الخلفية فهي متصلة عبر شريط ضوئي والجنوط 20 بوصة جديدة.


وتستند هذه السيارة على شاسيه جديد سيؤدي إلى تحسين الأداء والاتزان وصرف الوقود والسلامة مع امتصاص الصوت والاهتزازات.


أما المقصورة  الداخلية للسيارة فتتميز بشاشة لمسية للوسائد 10.25 بوصة وعدادات رقمية 12.3 بوصة وتتوفر السيارة بمحرك 2.4 لتر لقوة 172 حصانا أو 3.5 لتر بقوة 280 حصانا.
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وسيتم إصدار نسخة هجينة ( بنزين – كهرباء) وسيتم شحنها عبر الشاحن للمرة الاولى. ومن المعروف أن هيونداي2021 سنتافي ستصل إلى الوكلاء نهاية العام الحالي .


وأكد الصانع الكوري أن سيارة سنتافي المحدثة تستند إلى منصة سيارات هيونداي من الجيل الثالث  التي وفرت تحسينات في الأداء والتعامل وكفاءة صرفية الوقود.






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