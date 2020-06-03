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رياضة

سنعلن أسماء المستبعدين بعد قرار كارتيرون.. الزمالك: لم نحسم ملف رحيل محمد أوناجم وكاسونجو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:54 م
محمد اوناجم
محمد اوناجم
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ملك موسي
كشف مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول صدور قرار من النادي او الجهاز الفني بالاستغناء عن الثنائي المغربي محمد أوناجم جناح الفريق والكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مسؤولو القلعه البيضاء أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لم يحدد حتى الآن قائمة الراحلين في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لموقف النشاط الرياضي في البلاد.

وشدد مسؤولو النادي على أنه في حالة تحديد الراحلين سيتم الإعلان عنهم وتسويقهم في نهاية الموسم.

ويخوض الفريق الأبيض تدريبات منزليه علي فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويستعد الفريق الأبيض لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة عقب تحديد مسؤولي الدوله لموقف العوده من عدمها.
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