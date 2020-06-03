سنعلن أسماء المستبعدين بعد قرار كارتيرون.. الزمالك: لم نحسم ملف رحيل محمد أوناجم وكاسونجو

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول صدور قرار من النادي او الجهاز الفني بالاستغناء عن الثنائي المغربي محمد أوناجم جناح الفريق والكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد مسؤولو القلعه البيضاء أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لم يحدد حتى الآن قائمة الراحلين في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لموقف النشاط الرياضي في البلاد.





وشدد مسؤولو النادي على أنه في حالة تحديد الراحلين سيتم الإعلان عنهم وتسويقهم في نهاية الموسم.





ويخوض الفريق الأبيض تدريبات منزليه علي فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا



