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أخبار العالم

البنتاجون: القوات الأمريكية في حالة تأهب بالقرب من واشنطن وسط استمرار الاحتجاجات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:30 م
ترامب وقوات الحرس
ترامب وقوات الحرس الوطني
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على صالح
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون، اليوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب خارج العاصمة واشنطن، وسط الاضطرابات المستمرة بشأن وفاة جورج فلويد رجل أمريكي من أصل أفريقي على أيدي الشرطة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون في تصريحات نقلتها سبوتنيك الاخبارية الروسية "لا يوجد تغيير، القوات العاملة المشار إليها ستظل في حالة تأهب داخل منطقة العاصمة الوطنية، ولكن خارج المنطقة ذاتها"

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وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق، نقلًا عن مسؤولين مدافعين، أن القوات العاملة في الخدمة التي جلبتها إلى منطقة العاصمة ردًا على الاحتجاجات عادت إلى قواعدها.

وأثارت وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد، 46 سنة، على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس الأمريكية الأسبوع الماضي الغضب في جميع أنحاء البلاد، مع استمرار الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمدة سبع ليال متتالية.

واجتاحت الاحتجاجات وأعمال الشغب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وهولندا ودول أخرى، حيث يطالب المتظاهرون بالعدالة وإنهاء عدم المساواة العرقية، مع اندلاع أعمال العنف والنهب في العديد من المدن.
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