البنتاجون: القوات الأمريكية في حالة تأهب بالقرب من واشنطن وسط استمرار الاحتجاجات

وقال المتحدث باسم البنتاجون في تصريحات نقلتها سبوتنيك الاخبارية الروسية "لا يوجد تغيير، القوات العاملة المشار إليها ستظل في حالة تأهب داخل منطقة العاصمة الوطنية، ولكن خارج المنطقة ذاتها"

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وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق، نقلًا عن مسؤولين مدافعين، أن القوات العاملة في الخدمة التي جلبتها إلى منطقة العاصمة ردًا على الاحتجاجات عادت إلى قواعدها.

وأثارت وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد، 46 سنة، على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس الأمريكية الأسبوع الماضي الغضب في جميع أنحاء البلاد، مع استمرار الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمدة سبع ليال متتالية.





واجتاحت الاحتجاجات وأعمال الشغب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وهولندا ودول أخرى، حيث يطالب المتظاهرون بالعدالة وإنهاء عدم المساواة العرقية، مع اندلاع أعمال العنف والنهب في العديد من المدن.