بـ شعر غجرى.. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة

ان سكوت الاقوياء ليس ضعفا ... إنما هو فرصة للضعفاء والجهلاء ان يتكلمو قبل ان يصمتوا للأبد . شعر وميكاب دوك ناس الواعرين صديقي 😉 @m_alshaddakh صورة بعدسة صديقي @khalidalnasheet عدساتي @lorans.morocco