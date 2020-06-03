بـ شعر غجرى.. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة









وظهرت الفنانة دنيا بطمة بإطلالة انيقة كاجوال خطفت بها الانظار، مرتدية جاكيت جينز باللون الزيتيى و بنطلون باللون الرمادى وتوب باللون الاسود.









أما من الناحية الجمالية اعتمدت دنيا بطمة على ترك شعرها الغجرى مسندلًا على كتفيها وهو ما تناسق مع إطلالتها.









ووضعت بعض اللمسات التجميلية من الماكياج من احمر الشفاه باللون الاحمر الداكن ورسم العيون باللون الاسود مع البنى.







