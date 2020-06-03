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مرأة

بـ شعر غجرى.. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيدوهات انستجرام.


وظهرت الفنانة  دنيا بطمة  بإطلالة انيقة كاجوال خطفت بها الانظار، مرتدية جاكيت جينز باللون الزيتيى و بنطلون باللون الرمادى وتوب باللون الاسود.


أما من الناحية الجمالية اعتمدت  دنيا بطمة  على ترك شعرها الغجرى مسندلًا على كتفيها وهو ما تناسق مع إطلالتها.


ووضعت بعض اللمسات التجميلية من الماكياج من احمر الشفاه باللون الاحمر الداكن ورسم العيون باللون الاسود مع البنى.


وتعتبر دنيا بطمة  من الفنانات اللاتي يفضلن الشعر الطويل، والماكياج الذي يرتكز على إبراز جمال العيون.

 

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