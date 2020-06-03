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رياضة

الدوري البرتغالي.. بورتيمونينسي يفوز على جيل فيسنتي بهدف عالمي في أولى المباريات بعد العودة.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق بورتيمونينسي، على مضيفه نادي جيل فيسنتي، بهدف نظيف، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري البرتغالي، والأولى بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قرر عودة منافسات الدوري يوم 3 يونيو، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

سجل لوكاس فيرناديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49، بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، سكنت شباك حارس جيل فيسنتي، في أولى المباريات بعد عودة الدوري البرتغالي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بورتيمونينسي للنقطة 19 في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بينما توقف رصيد نادي جيل فيسنتي عند النقطة 30 في المركز العاشر.
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