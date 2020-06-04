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أيمن سمير: ما يحدث فى أمريكا مؤامرة لإسقاط ترامب.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:01 ص
ترامب
ترامب
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البهي عمرو

قال الدكتور أيمن سمير المتخصص فى العلاقات الدولية، إن ما يحدث فى أمريكا يعتبر مؤامرة لإسقاط الرئيس الأمريكى ترامب، موضحًا أن الهدف اسقاطة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أيمن سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الديمقراطيين ومنظمة انتيفا يسعون لإسقاط ترامب فى الانتخارات القادمة.

وأوضح أيمن سمير، أن الديمقراطيين اختاروا نائبة لـ جو بايدن المرشح للانتخابات الأمريكية التى تتسم بالعنف، وأن اوباما ونظامه يجندون المراسلين بـ البيت الأبيض للتجسس على ترامب وحملته، موكدًا أن ما يحدث فضيحة.

ولفت أيمن سمير، إلى أن هناك تحقيقات فى مجلس النواب والشيوخ فى بلاغات كيدية ضد ترامب، وكشف أن جوبايدن مرشح الديمقراطيين للانتخابات الأمريكية على علاقة قوية بجماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار أيمن سمير، إلى أن، ما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكة خطير جدًا وتداعياته ستكون أخطر، وأكد أن المواطن الأمريكى والرأى العام الأمريكى أصبح يفهم حقيقة ما يحدث حاليًا.

وكشف أيمن سمير، جو بايدن مرشح الديمقراطيين للانتخابات الأمريكية إذا نجح سيختار الأبياري الإخوانى الإرهابي مستشارًا له.

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