AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

إنفينيتي تعيد هيكلة الشركة وتطلق سيارة جديدة

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:20 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
مع استمرار تراجع مبيعات انفينيتي، يعزم مديرو العلامة على إعادة تأهيلها بشكل كامل، والاستفادة بشكل أكبر من منصات وتقنيات نيسان، طبقًا لتصريحات جديدة من مدير عمليات انفينيتي، "اشواني جوبتا".

وصرح "جوبتا"، بأن "إنفينيتي" ستكون عظيمة مجددًا، وسيتم التركيز على الولايات المتحدة والصين في المستقبل مع مشاركة المنصات مع سيارات نيسان التيما وماكسيما، واستخدام نفس النظام الهجين "اي باور" الجديد لنيسان مع تحسينه لرفع قوته وتمييز العلامة الفاخرة.

الولايات المتحدة هي بالفعل أهم سوق لانفينيتي، حيث باعت الشركة 188,994 سيارة عالميًا في 2019، منها 117,708 سيارة في الولايات المتحدة، والذي كان تراجعًا بـ 21% عن 2018.

اقرأ أيضا


وأعلنت نيسان منذ أيام عن خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة لتحسين الربحية وتقليص عمليات الإنتاج العالمية بـ 20% ووقف علامة داتسون رسميًا وخفض مجال السيارات من 69 موديل إلى 55.

وستبدأ انفينيتي بإنتاج سيارة QX55 الجديدة في نوفمبر 2020، وهي كروس اوفر بتصميم مستوحى من الكوبيه، وستوضع بين QX50 و QX60 في مجال العلامة الفاخرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيسان تنهي ظهور علامة داتسون.. تعرف على السبب

تعرف على العلامات التجارية التي تمتلكها شركات السيارات

بسبب كورونا.. وقف إنتاج نيسان 370Z وGT-R لخفض التكاليف

نيسان تعلن عن خطتها لإعطاء الأولوية للنمو المستدام .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: تراجع الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا

أخبار الرياضة.. عودة الدوري الإنجليزي.. و رد رسمي لـ الفيفا من كهربا.. ومفاوضات الزمالك مع عمرو وردة.. وتعطل رحيل بن شرقي

بـ بنطلون مقطع.. رانيا فريد شوقى تثير الجدل من أمام البحر

بعد إصابتها بكورونا.. 10 صور لـ ريوان علاء ملكة جمال مصر 2017 .. شاهد

شاهد .. الطريقة الجديدة لوقوف المصلين في الصفوف بعد فتح المساجد

في 10 خطوات .. طرق تعقيم منزلك من كورونا يوميًا

AdvertisementS

الحكومة: الإعلان عن خطة عودة الصلاة بالمساجد والأنشطة الرياضية والطيران الأسبوع المقبل

28 ألف حالة .. الصحة توجه رسالة مهمة لمواطني المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

الصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث.. وترك الحذاء خارج المنزل ضرورة حتى انتهاء أزمة كورونا

عداد كورونا في مصر.. 28615 إصابة و7350 "تعافي" و1088 وفاة

رئيس سياحة البرلمان: نتوقع عودة حركة الطيران يوليو أو أغسطس بإجراءات احترازية مشددة

العزل في منازلهم.. مطار القاهرة يطبق قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

في أول ظهور لها.. الزوجة الثالثة لـ حسن حسنى تكشف تفاصيل خاصة عن الراحل

النائب العام يأمر بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة

بعد صالح جمعة .. ثنائي جديد بالاهلي خارج حسابات فايلر ..فيديو

يزيد من كورونا.. منظمة الصحة العالمية تحذر من هذا الدواء

الصحة العالمية: تراجع الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا

أهم الأخبار.. بيان جديد من الحكومة بشأن كورونا.. المطار يلغي الحجر الصحي.. وتأييد حبس أحمد الفيشاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل آيس كريم فانيليا

بـ شعر غجرى.. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة

مظاهرات جورج فلويد تجتاح أثينا .. واشتباكات بين المحتجين والشرطة اليونانية | صور