أحلى من المحلات.. أسرع طريقة لتحضير البيتزا

هل أنت من عشاق تناول البيتزا ؟ يمكنك التوقف من الآن عن شرائها من الخارج وتحضيرها بمكونات بسيطة ومتاحة من مطبخك بوصفات سريعة وغير مكلفة.
إليكِ المقادير وطريقة تحضير البيتزا بالخطوات يقدمها موقع "delish".
المقادير
كوب جبن موتزاريلا
شرائح جبن شيدر
رومي مبشور
جبن شيدر
شرائح سلامى
ملعقة كبيرة زبدة
عجينة البيتزا الجاهزة
كوب صلصة بيتزا بالريحان والزعتر
طريقة التحضير
فى العجان أبدئى فى وضع عجينة البيتزا ثالمجهزة ويمكنك إضافة القليل من الماء
عندما تشكل عجينة يمكنك فرد البيتزا في صينية
أدهنى البيتزا بصلصة البيتزا المعدة مسبقا ويمكنك إضافة القليل من الريحان والزعتر لنكهة مميزة
أبدئى فى وضع الجبن وشرائح السلامى والجبن الموترايلا على الوجه
أدخلى البيزا الفرن لمدة 10 دقائق حتى تذوب الجبنة