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مفيش مسئولية.. رئيس حي الضواحي: تشميع المقاهي المخالفة ببورسعيد.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:51 ص
تشميع مقاهي
تشميع مقاهي
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عادل نصار
قال اللواء أحمد قاسم ،رئيس حي الضواحي في بورسعيد، إن المحافظة تتبع الإجراءات القانونية مع كافة المخالفين للإجراءات الطبية والاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن "عنينا على كل حاجة ومرور اللجان مش مرور الكرام.. عنينا مش بتسيب كبيرة أو صغيرة فى الظرف اللى احنا فيه".

وكشف عن تفاصيل غلق وتشميع مقهى ببورسعيد، خلال دورية، مردفًا "كنا في مرور مع مديري الإدارات في مناطق الحي، لاحظت أن الناس بتجري، وتوجهت للمكان ووجدت صاحب المقهي مقعد الناس جوه وبيستخدموا الشيشة والمشاريب".

وأكد رئيس حي الضواحي في بورسعيد أنه تمت مصادرة الأدوات، وتم تشميع المقهى وتغريم صاحب المقهى وتحرير محضر، لافتًا إلى أنه تم غلق مقهى أخرى، كان بها ناس مخالفين. 

وتابع "لقيت صاحب قهوة قافلها نص قفلة.. وناس جوه بتستخدم الشيشة والمشاريب..ناس معندهاش مسئولية ويقول أنا فاتح عشان بأكل عيش".
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