الأوقاف تنفي إعلان موعد فتح المساجد.. وتؤكد: نقل صلاة الجمعة 12 يونيو من مسجد الحسين

أكدت وزارة الأوقاف أنها لم تدلِ بأي معلومات ولن تدلي بشأن تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر سيتم اتخاذ القرار فيه كما أعلن بيان مجلس الوزراء في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل، وأن الوزارة ملتزمة تمام الالتزام بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.





وأضافت وزارة الأوقاف، أنه لم يتم الإدلاء بأي معلومات عن طبيعة ما قدمته الوزارة لمجلس الوزراء الموقر أو ما تمت مناقشته بشأن خطتها طالما أن الأمر ما زال قيد الدراسة باللجنة، كما تؤكد أنه لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر.





وطالبت وزارة الأوقاف، وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، بتحري الدقة، وعدم الانسياق خلف أي تكهنات في هذا الشأن، حيث سيعلن قرار اللجنة في حينه، ويتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة، ولا عبرة بغير ذلك.



