القرار الرسمي الأسبوع المقبل.. شوبير ينفي عودة الدوري الممتاز 20 يوليو.. فيديو

نفى الإعلامي أحمد شوبير، ما نشر حول عودة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الـ20 من شهر يوليو المقبل، مؤكدا أن الجهات استقرت على الانتظار للأسبوع المقبل من أجل إعلان قرارتها بشكل رسمي.
وقال "شوبير" عبر برنامجه "أون تايم": "كل ما نشر عن عودة الدوري في الـ20 من شهر يوليو المقبل غير صحيح".
وأضاف: "دكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، عرض كل ما لديه من أجل عودة النشاط الرياضي تدريجيا ، لا توجد أي معلومة واضحة بخصوص عودة النشاط من عدمه، والأسبوع المقبل سيتم حسم الأمور".
وكان مجلس الوزراء قد استعرض اليوم، عودة الشعائر الدينية والنشاطات الرياضية والثقافية واستئناف حركة السياحة والطيران بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.