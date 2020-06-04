القرار الرسمي الأسبوع المقبل.. شوبير ينفي عودة الدوري الممتاز 20 يوليو.. فيديو

نفى الإعلامي أحمد شوبير، ما نشر حول عودة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الـ20 من شهر يوليو المقبل، مؤكدا أن الجهات استقرت على الانتظار للأسبوع المقبل من أجل إعلان قرارتها بشكل رسمي.









وقال "شوبير" عبر برنامجه "أون تايم": "كل ما نشر عن عودة الدوري في الـ20 من شهر يوليو المقبل غير صحيح".



