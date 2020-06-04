لاعب على خلق ومحترم.. محمد حلمي: استبعدت شيكابالا من مباراة السوبر أمام الأهلي بسبب الإجهاد ..فيديو





وأضاف محمد حلمي في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 1"، أن تصريحات شيكابالا ضده وقت قيادته للفريق كانت مجرد عصبية بسيطة بسبب استبعاده من مباراة السوبر المصري.





وكان شيكابالا تم استبعاده من قائمة الزمالك المتجهة لـ الإمارات من أجل خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي والتي توج بها الزمالك؛ ليهاجم مدربه وقتها محمد حلمي بتصريحات عن عدم تدريبه لمدة طويلة، والتأثير السلبي على مستواه.









وتابع محمد حلمي أنه لو تم سؤال شيكابالا عن ذات الأمر حاليا رده سيختلف تماما، موضحا أنه قرر استبعاده بسبب تغيبه عن المران فترة طويلة بسبب تعبه وإجهاده.





وأكمل محمد حلمي أنه ضد الهجوم الذي تم على شيكابالا خلال الفترة الماضية، حيث إنه لاعب مميز ومحترم وقدم الكثير لـ الزمالك.