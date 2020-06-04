AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعب على خلق ومحترم.. محمد حلمي: استبعدت شيكابالا من مباراة السوبر أمام الأهلي بسبب الإجهاد ..فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:20 ص
شيكابالا
شيكابالا
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد محمد حلمي، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك أن محمود عبدالرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك من أمهر اللاعبين الذين دربهم طوال مسيرته، مؤكدا أنه لاعب على خلق ومحترم.

وأضاف محمد حلمي في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 1"، أن تصريحات شيكابالا ضده وقت قيادته للفريق كانت مجرد عصبية بسيطة بسبب استبعاده من مباراة السوبر المصري.

وكان شيكابالا تم استبعاده من قائمة الزمالك المتجهة لـ الإمارات من أجل خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي والتي توج بها الزمالك؛ ليهاجم مدربه وقتها محمد حلمي بتصريحات عن عدم تدريبه لمدة طويلة، والتأثير السلبي على مستواه.


وتابع محمد حلمي أنه لو تم سؤال شيكابالا عن ذات الأمر حاليا رده سيختلف تماما، موضحا أنه قرر استبعاده بسبب تغيبه عن المران فترة طويلة بسبب تعبه وإجهاده.

وأكمل محمد حلمي أنه ضد الهجوم الذي تم على شيكابالا خلال الفترة الماضية، حيث إنه لاعب مميز ومحترم وقدم الكثير لـ الزمالك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمال حمزة: شيكابالا أمهر من محمد صلاح.. وأغلقت عليه باب الشقة لمنع انتقاله لـ الأهلي

مشرف الكرة بالمقاولون العرب: هناك من يسعى لإثارة الفتن بين جماهير الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد الساحر.. تفاصيل خلاف محمود عبد العزيز وعادل إمام

وعكة صحية شديدة.. نقل فتحي نصير للمستشفى ودخوله العناية المركزة

معلومات الصين الخاطئة سبب جائحة كورونا.. الفيروس ينتقل بالتنفس

في ذكرى ميلاد الساحر.. تعرف على زيجات محمود عبد العزيز.. صور

معتز إينو: احتفلت بتسجيلي في الزمالك ورفضت ذلك أمام الأهلي.. فيديو

حقيقة لعن الملائكة لمن أخّر الغسل من الجنابة.. دار الإفتاء تجيب

AdvertisementS

وعكة صحية شديدة.. نقل فتحي نصير للمستشفى ودخوله العناية المركزة

حب متبادل.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ .. شاهد

ينتظر عرضا مذهلا.. شوبير: حسام عاشور في حالة صدمة عنيفة عقب قرار الأهلي.. فيديو

مرتضى منصور أذكى شخصية رياضية.. مجاهد: الجنايني لا يصلح لرئاسة اتحاد الكرة

أخبار الرياضة السعودية.. حسام عاشور ونجم بيراميدز على أعتاب دوري كأس محمد بن سلمان

الأهلي داس عليه.. خالد الغندور: الزمالك سيشارك في اعتزال حسام عاشور ..فيديو

بسبب فيديو 7 دقائق.. خالد الغندور: الأهلي قبل اعتذار محمد سراج ونسى تاريخ حسام عاشور ..فيديو

معتز إينو: احتفلت بتسجيلي في الزمالك ورفضت ذلك أمام الأهلي.. فيديو

أخبار الرياضة.. عودة الدوري الإنجليزي.. و رد رسمي لـ الفيفا من كهربا.. ومفاوضات الزمالك مع عمرو وردة.. وتعطل رحيل بن شرقي

أحمد شوبير يدعو بالشفاء العاجل للكابتن فتحي نصير

مدرب أحمال الزمالك السابق: أيمن حفني ينقصه هذا الأمر ويلعب في برشلونة ..فيديو

شوبير يستنكر مطالبة بعض مسئولي الأندية بـ إلغاء الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. جينيسيس G80 موديل 2020 تتحول لتاكسى بـ شوارع كوريا.. صور

مجلة Vogue تستبدل صور المشاهير بعاملات مجهولات في مواجهة كورونا

أيهما أجمل؟.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير ..صور