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رياضة

ينتظر عرضا مذهلا.. شوبير: حسام عاشور في حالة صدمة عنيفة عقب قرار الأهلي.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:29 ص
عاشور
عاشور
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محمد رشاد
أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن حسام عاشور، لاعب خط وسط النادي الأهلي حاليًا يعيش في حالة صدمة عنيفة، بعد قرار إدارة النادي الأخيرة.


وكان مجلس إدارة النادي الأهلي اعتمد ما أوصت به لجنة التخطيط بالنادي، بإلغاء كافة الامتيازات المُقدمة لـ حسام عاشور حال اعتزاله داخل جدران النادي، والتي كان أبرزها إقامة مباراة اعتزال له.

وقال "شوبير"، في تصريحات متلفزة ببرنامجه على شاشة "أون تايم سبورت"، "عاشور في حالة صدمة، هو ليس في (شطارة) شريف إكرامي، حارس الفريق، فهو لا يجيد التحدث في وسائل الإعلام مثله، كما أنه لم يتمكن من التعبير عن وجهة نظره بمقطع الفيديو الذي نشره مؤخرًا".

وأضاف "شوبير"، "الأهلي بعدما قرر تقديره ومنحه امتيازات عديدة، انقلب كل هذا الأمر وتم توجيه الشكر لـ حسام عاشور، وهو الآن في حالة صدمة عنيفة، وبيقول أنا عملت إيه؟".

وواصل "الآن لم يعد هناك اعتزال داخل النادي الأهلي بالنسبة لـ حسام عاشور، وهو بدأ بالفعل في تلقي طلبات الحصول على العروض، ومن وجهة نظره طالما لم يعد هناك مكانًا له في الأهلي فهو يعتبر أنه مازال بإمكانه أن يلعب موسمين آخرين، ويعلن جاهزيته لخوض تجربة في نادي آخر".

وتساءل الإعلامي شوبير "هل ستأتي عروض لعاشور ؟ بالفعل ستأتي، هل سيكون منها عرض مذهل؟ الفترة المقبلة قد يكون هناك عرض مذهل".

وأتم شوبير قائلًا "لو عاشور قبل هذا العرض لا يُمكن لأحد أن يُعاتبه، العرض قد يكون من أي نادي ومن أي مكان، وحسام عاشور بدأ ينتظر هذا العرض، ومن الممكن أن يكون أحد زملائه السابقين وسيطًا في عرض يُقدم له، أو يأتي له نادي من مركز متوسط في جدول الترتيب".
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