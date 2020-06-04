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اقتصاد

رئيس الجهاز: إزالة فورية لمخالفة بناء وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء وحدة سكنية بدور سطح بإحدى قطع الأراضى بمنطقة الساحل بمدينة "دمياط الجديدة"، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.


وأضاف المهندس محمد رجب، أنه تم تنفيذ الإزالة بالتنسيق بين  إدارتى التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.




وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف فى هذا الشأن، كما تم التنبيه على الإدارات المعنية بالجهاز بتشديد الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، والإزالة الفورية لأى مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.


وأكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون مع أى مخالفات بالمدينة، تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأن التصدى والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ، وفى إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة في التعامل السريع مع المخالفين الذين يحاولون استغلال الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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