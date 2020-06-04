رئيس الجهاز: إزالة فورية لمخالفة بناء وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة



وأضاف المهندس محمد رجب، أنه تم تنفيذ الإزالة بالتنسيق بين إدارتى التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.













وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف فى هذا الشأن، كما تم التنبيه على الإدارات المعنية بالجهاز بتشديد الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، والإزالة الفورية لأى مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



