من فضلكم كفاية إشاعات.. دينا فؤاد توجه رسالة مؤثرة لرجاء الجداوي





عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام". ونشرت دينا فؤاد صورة تجمعها برجاء الجداوي





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وكتبت معلقة على الصورة: "أستاذتنا وحبيبة الكل الفنانة الجميلة رجاء الجداوي

ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي يارب وترجعي لنا بألف سلامة، ادعولها ارجوكم ربنا يعجل بشفائها عن قريب

ولو سمحتم من فضلكم كفاية إشاعات واخبار كاذبة احنا في وقت صعب وعايزينه يعدي على خير.

ربنا يحفظنا ويحفظ أهالينا وحبايبنا يارب".







وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "دى إم سى"، أن درجة حرارة الفنانة رجاء الجداوى ما زالت مرتفعة، ولكن الحالة الصحية مستقرة، وكل ما نُشر عن تدهور حالتها الصحية شائعات.





وأوضح أشرف زكى، أن أى شيء يحدث نعلنه بمنتهي الشفافية، كما حدث مع الفنانة رجاء الجداوى بعد إصابتها؛ قمنا بالاتصال بجميع من كان معها في المسلسل حتي يقوموا بعمل التحاليل اللازمة للاطمئنان إلى صحتهم.



