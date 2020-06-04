الحالة مستقرة.. أشرف زكي: كل ما يقال عن صحة رجاء الجداوي شائعات ..فيديو

قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إن جميع ما قيل في الأيام الماضية عن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى شائعات.





وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع علي قناة "دى إم سى"، أن درجة حرارة الفنانة رجاء الجداوى مازالت مرتفة، ولكن الحالة الصحية مستقرة، وكل ما نُشر عن تدهور حالتها الصحية شائعات.





وأوضح أشرف زكى، أن أى شىء يحدث نعلنه بمنتهي الشفافية، كما حدث مع الفنانة رجاء الجداوى بعد إصابتها؛ قمنا بالاتصال بجميع من كان معها في المسلسل حتي يقوموا بعمل التحاليل اللازمة للاطمئنان إلى صحتهم.





وفي ذلك الصدد قال الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي، إن كثيرين ينشرون أخبارا بغرض جلب المشاهدات وليس بغرض آخر، و الفنانة رجاء الجداوى مثل أى مريض له خصوصيات لا يعرفها إلا المقربون.





واستكمل محمد رضا ، أن حالة الفنانة رجاء الجداوى مستقرة جدا علي الجهاز التنفسي ونحن ننتظر التطورات.



