أخبار الفن.. حالة رجاء الجداوي داخل العناية المركزة.. نجاة زوجة السقا من الاصابة بـ كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.









الطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي يعلن تطورات حالتها في العناية المركزة

كشف الطبيب المعالج للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي عن تفاصيل حالتها الصحية داخل العناية المركزة، بعد عزلها في احد مستشفيات الاسماعيلية على خلفية اصابتها بفيروس كورونا المستجد.





النتيجة سلبية.. نجاة الإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا من فخ فيروس كورونا

أكد مصدر خاص أن الاعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا سوف تستكمل تصوير حلقات برنامجها It's showtime نهاية الاسبوع الجاي وهو بعد نجلتها من فخ فيروس كورونا المستحد عقب إجراء مسحة للتأكد من مدى إصابتها بالفيروس.





قبل 3 أشهر من انعقاده.. هل يمزج الجونة السينمائي العروض الحقيقية بالافتراضية؟

تعيش المهرجانات السينمائية في الوقت الراهن واحدة من أصعب التحديات بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتفشيه بصورة أدت إلى توقف الحياة بشكل شبه كامل، ولا سيما الحركة السينمائية والثقافية بشكل عام.





بالكمامة| بروفا محمد رمضان النهائية لـ كليب كورونا فيروس.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو من كواليس كليب أغنيته الجديدة "كورونا" والتي يستعد لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر القناه الرسمية الخاصة به على "اليوتيوب".





متابع يعنف محمد هنيدي.. والأخير يرد: دي رابع مرة أنفي

رد الفنان محمد هنيدي على أحد متابعيه انتقده بسبب عدم نفيه جميع التغريدات المنسوب إليه على السوشيال ميديا.



تطاردها شائعات الوفاة.. هؤلاء الأكثر حرصا على التواصل مع رجاء الجداوي

لا يكاد يخلو يوم من شائعات الوفاة التي تطارد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، وهو الأمر الذي ترك أثر سلبي على نفسيتها بحسب تصريحات ابنتها الوحيدة أميرة.

محافظ بورسعيد يخلد اسم الفنان محمود ياسين

أعلن محافظ بورسعيد عن تكريم اسم الفنان الكبير محمود ياسين بإطلاق اسمه على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافى ( أوبرا بورسعيد ) تكريمٱ لسيادته على مشوار عطائه الفنى وتتويجٱ لدوره فى إثراء الحركة الفنية بأعماله الخالدة فى السينما والمسرح والتليفزيون.





