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فن

الطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي يعلن تطورات حالتها في العناية المركزة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:24 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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نبيل العدوى
كشف الطبيب المعالج للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي عن تفاصيل حالتها الصحية داخل العناية المركزة، بعد عزلها في احد مستشفيات الاسماعيلية على خلفية اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتب دكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بالإسماعيلية: "دعكم من الإشاعات.. بدون تفاصيل حالة مدام رجاء الجداوي مازالت في العناية المركوة علي قيد الحياة في مرحلة ماقبل إستخدام التنفس الصناعي الإختراقي ولم تفقد وعيها ".

لا يكاد يخلو يوم من شائعات الوفاة التي تطارد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، وهو الأمر الذي ترك أثر سلبي على نفسيتها بحسب تصريحات ابنتها الوحيدة أميرة.

وكتبت اميرة مختار قبل ساعات عن حالة والدتها رجاء الجداوي: "أمي في الرعاية المركزة صح بس لم تفقد الوعي للمرة الثانية .. ادعو ليها بالشفاء هي و كل مريض". 

ويتابع السيد محافظ الاسماعيلية حالة الفنانة رجاء الجداوي، حيث تمكث هناك باحد مستشفيات العزل عقب اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ومن بين أكثر الشخصيات حرصا على التواصل معها على مدار الساعة هم: أشرف زكي، دلال عبد العزيز، ميرفت أمين، نهال عنبر، وبوسي شلبي.

يا سادة : دعكم من الإشاعات . بدون تفاصيل . حاله مدام / رجاء الجداوي مازالت في العنايه المركزه علي قيد الحياه في مرحله...
Posted by Mohamd Khaled on Wednesday, June 3, 2020
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