الطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي يعلن تطورات حالتها في العناية المركزة

كشف الطبيب المعالج للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي عن تفاصيل حالتها الصحية داخل العناية المركزة، بعد عزلها في احد مستشفيات الاسماعيلية على خلفية اصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وكتب دكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بالإسماعيلية: "دعكم من الإشاعات.. بدون تفاصيل حالة مدام رجاء الجداوي مازالت في العناية المركوة علي قيد الحياة في مرحلة ماقبل إستخدام التنفس الصناعي الإختراقي ولم تفقد وعيها ".
وكتب دكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بالإسماعيلية: "دعكم من الإشاعات.. بدون تفاصيل حالة مدام رجاء الجداوي مازالت في العناية المركوة علي قيد الحياة في مرحلة ماقبل إستخدام التنفس الصناعي الإختراقي ولم تفقد وعيها ".
Posted by Mohamd Khaled on Wednesday, June 3, 2020