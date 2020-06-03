الطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي يعلن تطورات حالتها في العناية المركزة

: "أمي في الرعاية المركزة صح بس لم تفقد الوعي للمرة الثانية .. ادعو ليها بالشفاء هي و كل مريض".

وكتبت اميرة مختار قبل ساعات عن حالة والدتها

ويتابع السيد محافظ الاسماعيلية حالة الفنانة رجاء الجداوي، حيث تمكث هناك باحد مستشفيات العزل عقب اصابتها بفيروس كورونا المستجد.



ومن بين أكثر الشخصيات حرصا على التواصل معها على مدار الساعة هم: أشرف زكي، دلال عبد العزيز، ميرفت أمين، نهال عنبر، وبوسي شلبي.





