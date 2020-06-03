محافظ بورسعيد يخلد اسم الفنان محمود ياسين

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أعلن محافظ بورسعيد عن تكريم اسم الفنان الكبير محمود ياسين بإطلاق اسمه على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافى ( أوبرا بورسعيد ) تكريمٱ لسيادته على مشوار عطائه الفنى وتتويجٱ لدوره فى إثراء الحركة الفنية بأعماله الخالدة فى السينما والمسرح والتليفزيون.وقد أكد اللواء عادل غضبان دوام الصحة والعافية له وأسرته الكريمه، فيما وجه المؤلف عمرو محمود ياسين وشقيقته الفنانة رانيا محمود ياسين جزيل الشكر للمحافظ على هذه اللافتة من سيادته.احتفل الفنان الكبير محمود ياسين بعيد ميلاده أمس 2 يونيه، وسط عائلته، ليكمل عامه الـ79.محمود ياسين يمتلك تاريخا كبيرا بالفن المصري، قدم عشرات الأدوار الخالدة، وكون مع نجلاء فتحي ثنائي فني.

متزوج من الفنانة شهيرة ومن من أبرز أعمال النجم الكبير "أفواه وأرانب"، "الصعود إلى الهاوية"، "الحرافيش"، "ولا يزال التحقيق مستمرا"، "انتبهوا أيها السادة"، "الأخرس"، "الباطنية"، "شئ من الخوف"، وغيرها.



