عرفت منك كل الحق والخير.. رانيا محمود ياسين تحتفل بعيد ميلاد والدها بصور من الذكريات

احتفلت الفنانة رانيا محمود ياسين بعيد ميلاد والدها الفنان الكبير محمود ياسين عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام





ونشرت رانيا محمود ياسين مجموعة من الصور القديمة لها مع والده، وعلقت عليها قائلة "ابي وحبيبي الغالي ابي الذي عرفت معه الحب والعطاء والتفاني والكرم والحنان والصدق والاخلاص عرفت منك كل قيم الحق والخير والجمال ربنا يديك الصحه والعافيه".

وتابعت "كل سنه وانت بخير وصحه وسعاده ربنا يخليك لينا يارب ويبارك فيك يا حبيبي ويحفظك ويديك الصحه والعافيه ودايما حسك في الدنيا بخير وصحه يارب كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه يا قلبي الكلام فيك ما يخلصش بحبك يا اغلي الناس ".





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