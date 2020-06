عرفت منك كل الحق والخير.. رانيا محمود ياسين تحتفل بعيد ميلاد والدها بصور من الذكريات

View this post on Instagram

ابي وحبيبي الغالي ابي الذي عرفت معه الحب والعطاء والتفاني والكرم والحنان والصدق والاخلاص عرفت منك كل قيم الحق والخير والجمال ربنا يديك الصحه والعافيه كل سنه وانت بخير وصحه وسعاده ربنا يخليك لينا يارب ويبارك فيك يا حبيبي ويحفظك ويديك الصحه والعافيه ودايما حسك في الدنيا بخير وصحه يارب كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه يا قلبي الكلام فيك ما يخلصش بحبك يا اغلي الناس ❤❤❤❤💋💋💋💋🎂🎂🎂🎂🎂🎂🍰🍰🍰❤❤❤❤🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹💕💓💋💋💋💋