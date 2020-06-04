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محافظات

الوادي الجديد تسجل 78 حالة إصابة و9 وفيات منذ بداية أزمة فيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:10 م
محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
سجلت محافظة الوادي الجديد، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى حالة وفاة جديدة بمركزي الخارجة والداخلة.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 78 حالة منهم 9 وفيات بينما وصل عدد التعافي من المرض إلى 36 حالة.

وأوضح الزملوط، أن حالة الإصابة الجديدة بمركز الخارجة، لأحد الوافدين لها، بينما سجلت المحافظة حالة وفاة جديدة بمستشفى العزل "أبو تيج" بمحافظة أسيوط، من أبناء قرية الهنداو بمركز الداخلة، مع انتهاء فترة العزل المنزلي لـ 52 مخالطًا لحالات إيجابية بواقع 40 في الخارجة و12 في الداخلة.

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وقال الزملوط، إنه يجرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، إضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا، لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره جانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وأضاف الزملوط، أنه جرى التنسيق بين مدير أمن المحافظة وعمد ومشايخ القرى ورؤساء الاحياء والمدن لتشديد إجراءات العزل المنزلي لمخالطي مصابي فيروس كورونا وإلزامهم بالبقاء بالمنازل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار المحافظ، إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي وسيتم تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات، لافتًا إلى توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كل متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل كما جرى صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة.
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