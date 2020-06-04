رواد السوشيال ميديا: الأطباء مش عايزين منى مينا تتكلم عنهم





قال أحد رواد السوشيال ميديا: "تساؤلات تبحث عن إجابات لماذا إستمرار سيطرة منى مينا فى نقابة الاطباء بالرغم من تركها موقعها النقابي".









وقال آخر: "الأطباء تتسائل لماذا يستمع مجلس النقابة الحالي لآراء مجموعة من اليسار يين اللى معندهاش حاجة جديدة تضيفها لمصلحة الدولة".





وأضاف: "المواطنين يلفظون هؤلاء القلة من المنتفعين والمستغلين للأزمة التي تواجه البلاد كما يناشد العديد من الأطباء مجلس النقابة إتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تمكين الدكتورة / منى من التحدث بإسمهم بأي من وسائل الإعلام المعروفة بعمالتها ومواقفها ضد مصر".