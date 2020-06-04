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حوادث

رواد السوشيال ميديا: الأطباء مش عايزين منى مينا تتكلم عنهم

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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مصطفى رماح
وجه رواد السوشيال ميديا عدة انتقادات الى إلدكتورة منی مینا بسبب قيامها بالهجوم على الدولة والمنظومة الصحة فى قنوات جماعة الإخوان الإرهابية.

قال أحد رواد السوشيال ميديا: "تساؤلات تبحث عن إجابات لماذا إستمرار سيطرة منى مينا فى نقابة الاطباء بالرغم من تركها موقعها النقابي".


وقال آخر: "الأطباء تتسائل لماذا يستمع مجلس النقابة الحالي لآراء مجموعة من اليسار يين اللى معندهاش حاجة جديدة تضيفها لمصلحة الدولة".

وأضاف: "المواطنين يلفظون هؤلاء القلة من المنتفعين والمستغلين للأزمة التي تواجه البلاد كما يناشد العديد من الأطباء مجلس النقابة إتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تمكين الدكتورة / منى من التحدث بإسمهم بأي من وسائل الإعلام المعروفة بعمالتها ومواقفها ضد مصر".
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